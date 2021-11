경찰청장 "국민 생명·안전 위협 행위에 물리력 과감히 행사"

[아시아경제 이관주 기자] 경찰의 잇따른 부실 대응 논란이 불거진 가운데 경찰청장이 과감한 물리력 행사를 현장 경찰관들에게 주문했다.

김창룡 경찰청장은 24일 오후 전국 경찰에 서한을 보내고 "국민의 생명과 안전을 위협하는 행위에 필요한 물리력을 과감히 행사라"고 했다. 최근 인천 층간소음 흉기난동 사건, 서울 중구 스토킹 살인사건에서 연달아 부실 대응 논란이 불거진 데 따른 것이다.

김 청장은 "그 어느 때보다 비통하고 안타까운 마음"이라며 "두 사건 모두 국민이 가장 필요로 하는 순간에 경찰이 현장에 있지 못했다. 엄중한 위기 상황"이라고 말했다. 그러면서 "'어떤 순간에도 경찰이 지켜줄 것이다'라는 국민의 신뢰가 흔들리고 있다"면서 "우리는 변해야 한다. 이것은 국민의 준엄한 명령"이라고 했다.

김 청장은 "현장에서 당당히 법을 집행할 수 있도록 제도적 기반을 확충하는 데 심혈을 기울이겠다"며 "소신을 가지고 임한 행위로 발생한 문제는 개인에게 피해가 가지 않도록 힘껏 보호할 것"이라고 강조했다.

아울러 김 청장은 현장 대응력 최적화, 권총 등 무기 장구 사용과 활용이 자연스러워지도록 장비·예산을 확대해 반복적으로 훈련할 방침도 밝혔다.

