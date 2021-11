[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 롯데정보통신=오는 29일 오전 9시 국내외 기관투자자 대상으로 기업설명회 개최

◆ 계룡건설=이지스제440호전문투자형부동산사모투자회사에 1470억원 규모 채무보증 결정

◆ 신세계=24일 국내외 기관투자자 대상으로 기업설명회 개최

◆ 일진머티리얼즈=오는 25일 오후 3시 국내외기관투자자 대상으로 기업설명회 개최

◆ 효성첨단소재=계열사 Hyosung Vietnam Co., Ltd.에 237억원 규모 채무보증 결정

◆ GS건설=원고 인천광역시에 GS건설 외 7개사 241억원 규모 손해배상 판결

◆ 백광산업=여수공장 설비교체 위해 188억원 규모 신규 시설투자

◆ 이수페타시스=홍콩 자회사에 53억원 규모 채무보증 결정

◆ 넥센타이어=계열사 넥센타이어 유럽법인에 1335억원 규모 채무보증 결정

◆ 인바이오젠=계열사 비덴트의 주식 153만6099주를 300억원에 취득 결정

◆ 한올바이오파마=오는 12월7일 오후 4시 펀드매니저 및 증권사 연구원 등 대상으로 기업설명회 개최

◆ 대호에이엘=보통주 924만4992주 300억원 규모로 발행하는 제3자배정증자 방식 유상증자 결정

◆ 더존비즈온=연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 공시 내용의 50% 이상 변경공시 사유로 불성실공시법인 지정

◆ 쎌마테라퓨틱스=유가증권시장본부, 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 공시 2건의 철회를 사유로 불성실공시법인 지정

