[특징주]롯데이노베이트, 피지컬 AI 사업 확대에 7%↑

13일 롯데이노베이트 롯데이노베이트 286940 | 코스피 증권정보 현재가 21,100 전일대비 1,240 등락률 +6.24% 거래량 51,605 전일가 19,860 2026.01.13 10:13 기준 관련기사 롯데, 12월 예측 가능한 수시채용…12개 계열사 모집롯데, 예측가능 수시채용 돌입…직무 전문성 마니아형 인재 선발롯데百, 유통군 첫 직무급제 추진…민노총 "비민주적 절차" 노동부 민원 전 종목 시세 보기 close 가 강세다.

롯데이노베이트는 이날 오전 9시55분 전 거래일 대비 1440원(7.25%) 오른 2만1300원에 거래되고 있다.

이날 강세는 롯데이노베이트가 전날소프트웨어(SW) 기반 인공지능(AI)을 넘어 피지컬 AI 사업으로 영역을 확장하겠다고 밝힌 영향이다.

최근 로봇주가 강세를 보이는 가운데 롯데이노베이트가 관련 사업 진출 소식을 밝히자 투자자의 관심을 집중시킨 것으로 풀이된다.

롯데이노베이트는 피지컬 AI 기반 RaaS(서비스로서의 로봇) 상용화를 목표로 지난해 8월 피지컬 AI와 로봇 관련 전담 조직을 신설하고 연구조직도 지속적으로 확대하고 있다.

피지컬 AI 사업에서 하드웨어에 유니트리의 G1이 사용됐고 소프트웨어에 롯데이노베이트 아이멤버가 사용됐다.

롯데이노베이트는 특정 하드웨어에 국한하지 않은 다양한 기기로 아이멤버를 확장할 계획이다.

롯데이노베이트가 추진 중인 로봇은 유통, 제조, 건설, 식품 등 다양한 산업의 업무를 수행할 수 있는 범용 휴머노이드가 될 방침이다.





