外人 매수세에 코스피 1%·코스닥 2% 상승마감

바이오 업종 강세…셀트리온 9%이상 상승 마감

[아시아경제 이민우 기자] 코스피와 코스닥이 각각 1%, 2%가량 상승하며 마감했다. 외국인의 순매수 강세가 지수를 끌어올린 것으로 보인다.

15일 코스피는 전거래일 대비 1.03%(30.72포인트) 오른 2999.52로 마감했다. 지난 2일 3013.49 이후 종가로는 가장 높은 수치다. 2989.68로 강보합 출발 이후 한때 3000선을 넘어가는 등 장중 상승세가 지속됐다.

2거래일 연속 지속된 외국인과 기관의 순매수가 지수를 끌어올린 것으로 보인다. 이날 코스피 시장에서 외국인과 기관은 각각 3974억원, 4168억원어치를 순매수했다. 개인은 8150억원을 순매도했다.

상승한 업종이 다수였다. 의약품(4.27%), 의료정밀(3.30%), 증권(2.33%), 전기·전자(1.62%) 등의 순서였다. 전기가스업(-1.91%), 섬유·의복(-1.16%) 등은 떨어졌다.

시가총액 상위 10위 종목도 대부분 올랐다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 233,000 전일대비 19,500 등락률 +9.13% 거래량 4,448,098 전일가 213,500 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 임상 3상완료! “한국비엔씨” 뛰어 넘을 NEW 바이오!"시장은 알고 있었다"…달러 강세에도 코스피 3000 회복수익률 신화! “제2의 셀트리온” 나왔다! 임상발표 또 한 번 신기록 달성! close 의 상승폭이 9.13%로 가장 컸다. 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 111,000 전일대비 4,500 등락률 +4.23% 거래량 4,679,592 전일가 106,500 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 "시장은 알고 있었다"…달러 강세에도 코스피 3000 회복주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장外人·기관 양매수…코스피 3000 회복 close (4.23%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 864,000 전일대비 31,000 등락률 +3.72% 거래량 67,313 전일가 833,000 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 존림 삼성바이오 대표 "직원 성장에 최선"…메타버스 활용 행사 삼바 "세계 1위 '론자' 넘자"…이재용 부회장 모더나 본사 방문"시장은 알고 있었다"…달러 강세에도 코스피 3000 회복 close (3.72%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 129,000 전일대비 2,000 등락률 +1.57% 거래량 1,699,192 전일가 127,000 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 약속의 11월, 외국인 돌아올까양 시장 강보합 출발…코스피 장초반 2980대외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감 close (1.57%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,400 전일대비 800 등락률 +1.13% 거래량 12,358,586 전일가 70,600 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 "테슬라 손잡는다" 대규모 공급계약 ‘2차전지’ 극비리 재료株반도체·백신보다 AI 우선…이재용의 '뉴삼성' 닻올린다삼바 "세계 1위 '론자' 넘자"…이재용 부회장 모더나 본사 방문 close (!.13%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 411,000 전일대비 2,000 등락률 +0.49% 거래량 331,269 전일가 409,000 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 양 시장 강보합 출발…코스피 장초반 2980대외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세 close (0.49%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 209,000 전일대비 1,000 등락률 +0.48% 거래량 375,050 전일가 208,000 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세구용덕 미래에셋자산운용 본부장 "내년초 반도체 바닥 드러난다" close (0.48%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 754,000 전일대비 3,000 등락률 +0.40% 거래량 124,016 전일가 751,000 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 양 시장 강보합 출발…코스피 장초반 2980대외국인, 2주 연속 '사자'…카겜 사고 삼전 팔고외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감 close (0.40%) 등의 순서였다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 765,000 전일대비 9,000 등락률 -1.16% 거래량 167,518 전일가 774,000 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 양 시장 강보합 출발…코스피 장초반 2980대외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세 close (-1.16%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,500 전일대비 300 등락률 -0.35% 거래량 1,156,881 전일가 86,800 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 양 시장 강보합 출발…코스피 장초반 2980대외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세 close (-0.35%)만 떨어졌다.

코스닥은 더욱 가파르게 상승했다. 전거래일보다 1.98% 오른 1029.03에 마감한 것이다. 1016.35으로 강보합 개장 이후 상승폭을 더욱 키워간 결과 지난 9월27일 이후 가장 높은 종가를 기록했다.

코스닥 시장에서는 개인과 외국인의 순매수가 두드러졌다. 이들은 각각 885억원, 1314억원어치를 사들였다. 반면 기관은 23426억원을 순매도했다.

역시 거의 모든 업종이 올랐다. 유통 업종의 상승폭이 4.82%로 가장 컸다. 이어 제약(3.67%), 반도체(3.33%), 오락·문화(3.18%) 등 3%대 상승률을 보인 업종도 여럿 있었다. 방송서비스(-0.76%), 기타 제조(-0.45%) 등은 하락했다.

시총 상위 10위 종목은 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 166,500 전일대비 2,700 등락률 -1.60% 거래량 116,687 전일가 169,200 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 거세진 인플레 압력에…투자 전략 '갈팡질팡' 양 시장 강보합 출발…코스피 장초반 2980대외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감 close (-1.60%)을 제외하고 모두 올랐다. 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 137,400 전일대비 19,100 등락률 +16.15% 거래량 3,180,994 전일가 118,300 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 "테슬라 손잡는다" 대규모 공급계약 ‘2차전지’ 극비리 재료株"시장은 알고 있었다"…달러 강세에도 코스피 3000 회복수익률 신화! “제2의 셀트리온” 나왔다! 임상발표 또 한 번 신기록 달성! close 은 무려 16.15% 급등했다. 이어 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 92,700 전일대비 7,200 등락률 +8.42% 거래량 5,195,695 전일가 85,500 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 "테슬라 손잡는다" 대규모 공급계약 ‘2차전지’ 극비리 재료株"시장은 알고 있었다"…달러 강세에도 코스피 3000 회복外人·기관 양매수…코스피 3000 회복 close (8.42%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 123,500 전일대비 3,500 등락률 +2.92% 거래량 1,049,666 전일가 120,000 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 [주식보다 ETF] 키워드 "게임, 美반도체, 탄소배출권"양 시장 강보합 출발…코스피 장초반 2980대[비트코인 비틀기] NFT는 열풍을 일으킬 만큼 가치 있을까 close (2.92%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 39,600 전일대비 700 등락률 +1.80% 거래량 732,747 전일가 38,900 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 양 시장 강보합 출발…코스피 장초반 2980대외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세 close (1.80%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 232,100 전일대비 2,400 등락률 +1.04% 거래량 1,194,430 전일가 229,700 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장양 시장 강보합 출발…코스피 장초반 2980대"엘앤에프, 목표주가 36만원‥테슬라 서프라이즈 시작됐다" close (1.04%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 190,400 전일대비 1,500 등락률 +0.79% 거래량 1,112,262 전일가 188,900 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 양 시장 강보합 출발…코스피 장초반 2980대[비트코인 비틀기] NFT는 열풍을 일으킬 만큼 가치 있을까외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감 close (0.79%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 389,500 전일대비 2,700 등락률 +0.70% 거래량 12,888 전일가 386,800 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 양 시장 강보합 출발…코스피 장초반 2980대외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세 close (0.70%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 97,200 전일대비 300 등락률 +0.31% 거래량 1,996,547 전일가 96,900 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 [주식보다 ETF] 키워드 "게임, 美반도체, 탄소배출권"거세진 인플레 압력에…투자 전략 '갈팡질팡' 약속의 11월, 외국인 돌아올까 close (0.31%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 564,500 전일대비 1,500 등락률 +0.27% 거래량 233,579 전일가 563,000 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 양 시장 강보합 출발…코스피 장초반 2980대‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세 close (0.27%) 등의 순서였다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr