외국인, 2주 연속 '사자'…카겜 사고 삼전 팔고

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 2주 연속 매수세를 나타냈다.

14일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 8일부터 12일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 5575억원을 순매수했다. 외국인은 코스피시장에서 2455억원을, 코스닥시장에서 3119억원을 각각 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 96,900 전일대비 3,900 등락률 +4.19% 거래량 4,450,860 전일가 93,000 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세 close 였다. 외국인은 지난 주 카카오게임즈를 1759억원 순매수했다. 뒤이어 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 62,100 전일대비 3,000 등락률 +5.08% 거래량 2,896,578 전일가 59,100 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 올해 IPO 공모액 20조원 돌파…지난해 대비 3.4배 ↑공모주 열풍 타고 올해 새내기주 수익률도 '양호''카뱅' 주가 추락에…홍콩 PE, 지분 담보로 3400억 先회수 close 를 1483억원 사들였다. 이밖에 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 106,500 전일대비 1,000 등락률 -0.93% 거래량 1,786,165 전일가 107,500 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 [위크리뷰]금리·유가·물가 3高현상 현실화…정부도 "공급망·인플레 우려"하나마이크론, SK하이닉스와 중장기 반도체 후공정 사업협력 계약외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감 close (1209억원), 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 547,000 전일대비 7,000 등락률 +1.30% 거래량 1,351,285 전일가 540,000 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 올해 IPO 공모액 20조원 돌파…지난해 대비 3.4배 ↑外人·기관 NFT 잔치에 개미들은 흥![클릭 e종목]크래프톤, 뉴스테이트가 온다 '흥행 기대' close (1140억원), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 751,000 전일대비 2,000 등락률 -0.27% 거래량 193,895 전일가 753,000 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세코스피 장 초반 강한 반등세…셀트리온 3형제 급등 close (831억원), 심텍 심텍 222800 | 코스닥 증권정보 현재가 43,100 전일대비 50 등락률 -0.12% 거래량 1,312,269 전일가 43,150 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 "쎄미시스코" 149 % 누적 수익 중! 후속 종목 4개 공개! 2시간 후 마감!심텍의 목표주가 상향 봇물…업종 내 강한 톱픽 종목 '확신'[클릭 e종목]심텍, 너무 빠른 수익성 개선 속도 '목표주가 상향' close (601억원), SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 176,500 전일대비 1,000 등락률 -0.56% 거래량 273,213 전일가 177,500 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 방한 美 상원의원 만난 최태원 회장, 배터리·수소 등 협력 논의[클릭 e종목] “SKC, 글라스 기판·음극재 사업으로 성장 모색”SKC, 3Q 영업익 1458억…전년比 139%↑ close (542억원), 에스디바이오센서 에스디바이오센서 137310 | 코스피 증권정보 현재가 49,650 전일대비 5,250 등락률 +11.82% 거래량 4,378,070 전일가 44,400 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세[특징주]에스디바이오센서 주가 9.9%↑...MSCI 지수 편입 소식 영향 close (464억원), 후성 후성 093370 | 코스피 증권정보 현재가 24,900 전일대비 3,200 등락률 +14.75% 거래량 20,073,770 전일가 21,700 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 "테슬라 손잡는다" 대규모 공급계약 극비리 재료株“전기차 충전소 부족”... 드디어 구세주 등장![e공시 눈에 띄네] 코스피-25일 close (388억원), NHN NHN 181710 | 코스피 증권정보 현재가 94,500 전일대비 1,100 등락률 +1.18% 거래량 448,792 전일가 93,400 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] “NHN, 테크 기업으로 전환 중”코스피 혼조세로 마감.. 순매도로 돌아선 외인NHN, 3Q 영업익 279억…전년比 19%↑ close (382억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,600 전일대비 700 등락률 +1.00% 거래량 10,087,450 전일가 69,900 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 美출장 이재용 "여러 파트너 만날 예정"…반도체 투자·백신 챙길 듯(상보) 이재용, 14일 캐나다·미국 출장길…파운드리 투자 결정할 듯"테슬라 손잡는다" 대규모 공급계약 극비리 재료株 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 1185억원 순매도했다. 이어 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 213,500 전일대비 1,000 등락률 +0.47% 거래량 1,592,862 전일가 212,500 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 쌍끌이 순매수…코스피 1%대 상승마감 외국인·기관 동반 '사자'에…코스피 오전 중 1%대 강세셀트리온 "CHMP, 코로나19 치료제 판매 승인 권고" close 을 1133억원 팔았다. 이밖에 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 26,200 전일대비 400 등락률 +1.55% 거래량 12,667,699 전일가 25,800 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 “자이언트스텝” 보다 큰거온다, NFT메타버스 新대장주外人·기관 NFT 잔치에 개미들은 흥!“NFT+메타버스” 신흥 강자! 기관 연일 쓸어 담은 “이 종목” close (961억원), 셀트리온헬스케어(564억원), 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 285,000 전일대비 10,500 등락률 +3.83% 거래량 500,205 전일가 274,500 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 김부겸 총리, 정의선 회장 22일 회동…청년 일자리 논의포스코, 용역직원 안전교육버스 첫 도입"세계 최고 경쟁력 철강사" 포스코, 12년 연속 1위 close ·421억원), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 120,000 전일대비 1,800 등락률 -1.48% 거래량 1,224,952 전일가 121,800 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제코스피, 오후에도 오름세 지속…외인·기관 순매수세外人·기관 NFT 잔치에 개미들은 흥! close (374억원), 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 137,500 전일대비 7,500 등락률 +5.77% 거래량 368,186 전일가 130,000 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에띄네]코스닥 -11일 [클릭 e종목]"휴젤, 식약처 리스크"…목표가↓휴젤·파마리서치, 승인 없이 보톡스 판매… 품목허가 취소 착수 close (333억원), SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 247,000 전일대비 14,000 등락률 +6.01% 거래량 401,116 전일가 233,000 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 최재원 SK그룹 부회장, SK주식 636억원어치 매도김부겸 총리, 정의선 회장 22일 회동…청년 일자리 논의이번에도…CES 혁신상 휩쓴 韓기업들(종합) close (289억원), KCC KCC 002380 | 코스피 증권정보 현재가 319,500 전일대비 11,000 등락률 +3.57% 거래량 68,275 전일가 308,500 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 이달 1兆 판 外人...HMM·SK이노는 담았다“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (276억원), 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 43,550 전일대비 350 등락률 +0.81% 거래량 685,460 전일가 43,200 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 김정태 하나금융 회장, 연임 질문에 손사래…"의지 없다"외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학은 2주 연속 가장 많이 담아9월 한 달 간 코스피 하락하는 사이…고배당 지수는 5%↑ close (261억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

글로벌 경제 활동 재개가 속도를 내고 공급 부족에 따른 물가 상승 압력과 중국의 규제 우려 등이 완화된다면 외국인 자금 유입도 가능할 것으로 전망된다. 서정훈 삼성증권 연구원은 "경제 여건의 변화 가능성을 고려해 본다면 글로벌 패시브 자금 유입을 기대해 볼 수 있다"면서 "이로 인해 바닥권에서 장기 횡보한 대형주에 대한 선호가 증가할 것"이라고 말했다. 서 연구원은 "국내 자동차와 IT 하드웨어(H/W) 업종의 경우 마침 가격 매력이 부각되는 중으로 최근 외국인 투자자들이 이들에 대해 선별적 매집을 진행하고 있단 점도 긍정적"이라고 덧붙였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr