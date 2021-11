드라마 등 다양한 콘텐츠로 흥미 유발…배우 유인나 참여

덕수궁관리소는 신한은행과 함께 9일 '스마트폰으로 듣는 덕수궁 오디오 안내 서비스'를 시작했다. 음성 안내기기 대여 없이 스마트폰으로 덕수궁을 안내하는 프로그램이다. 덕수궁 입구 안내판에서 정보무늬(QR코드)를 촬영하면 신한은행 사회공헌활동 누리집으로 연동돼 들을 수 있다. 역사적 상황을 각색해 만든 드라마 등 다양한 콘텐츠로 흥미를 유발한다. 녹음에는 배우 유인나와 전문 성우들이 참여했다. 관계자는 "관람객이 안내에 따라 자연스럽게 다음 장소로 이동하거나 시선을 돌릴 수 있다"며 "영어·중국어·일본어 안내와 수어 영상도 제공한다"고 설명했다.

