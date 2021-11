화이자에 엇갈린 국내 증시…코스피, 낙폭 줄이며 2960선 마감

코스닥 상승 전환되며 마감…1000선 회복

리오프닝 기대감에 항공주 강세

[아시아경제 공병선 기자] 화이자의 경구용 코로나19 치료제 개발 소식에 국내 증시는 엇갈린 반응을 내놓았다. 장중 1%대였던 코스피의 낙폭은 줄어들면서 장을 마쳤고 코스닥은 상승 전환했다.

8일 코스피는 전일 대비 0.31%(9.07포인트) 하락한 2960.20으로 장을 마쳤다. 이날 오전 10시 2930.90까지도 떨어졌지만 이후 낙폭을 줄여나갔다.

개별 종목별로 엇갈리는 흐름을 나타냈다. 게임업계는 게임 내에서 블록체인을 활용해 금전적 이득을 취할 수 있는 플레이투언(P2E)과 대체불가능토큰(NFT) 등의 사업 진출 기대감으로 주가를 끌어올렸다.

아울러 화이자가 임상 실험 결과 경구용 코로나19 치료제 ‘팍스로비드’의 치료 효과가 머크의 ‘몰누피라비르’를 뛰어넘는다고 밝히자 항공주가 뛰었다. 이날 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 31,150 전일대비 1,050 등락률 +3.49% 거래량 3,065,995 전일가 30,100 2021.11.08 15:30 장마감 관련기사 박스권 장세서 수익률 우등생은 ‘기관’한달새 12% 미끄럼 탄 운송株대한항공, 한국기업지배구조원 ESG평가 2년 연속 '통합등급 A' close 과 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 22,350 전일대비 400 등락률 +1.82% 거래량 1,608,656 전일가 21,950 2021.11.08 15:30 장마감 관련기사 아시아나항공, '싱가포르 노선' 주 5회 증편아시아나 타고 30년간 3050만명 美갔다아시아나 "30년 전 LA행 첫 취항편 탑승객을 찾습니다" close , 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 22,200 전일대비 1,100 등락률 +5.21% 거래량 178,300 전일가 21,100 2021.11.08 15:30 장마감 관련기사 [종목속으로] 제주항공 '코로나19' 뒤에 '치솟는 유가'제주항공, 인천-괌 노선 운항 재개…편도 운임 31만원부터[클릭 e종목] “제주항공, 위드 코로나 수혜주” close 은 각각 3.49%, 1.82%, 5.21% 상승 마감했다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 “경기재개(리오프닝)에 대한 기대감 때문에 항공주가 강세를 나타냈다”고 설명했다.

하지만 화이자의 팍스로비드는 국내 의료 관련 종목에 타격을 줬다. 화이자의 제품이 코로나19 치료제 시장에서 대부분의 점유율을 차지할 것이란 관측이 나왔기 때문이다. 실제로 이날 강세를 나타낸 코스피의 업종별 지수가 다수였지만 의약품과 의료정밀 업종 지수는 부진을 면치 못했다. 의약품 업종 지수의 낙폭은 5.36%로 가장 컸다.

이어 의료정밀(-4.04%), 은행(-2.02%), 비금속광물(-1.00%), 금융업(-0.81%) 순으로 떨어졌다. 반면 섬유의복(2.80%), 전기가스업(1.97%), 운수창고(1.58%), 유통업(1.10%), 건설업(1.03%) 등 순으로는 올랐다.

외국인과 기관의 매도세가 비교적 거셌다. 외국인과 기관은 각각 1234억원, 2728억원을 순매도했다. 개인은 3677억원을 순매수했다.

강세를 나타낸 시가총액 상위 10개 종목이 다수다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 197,000 전일대비 12,000 등락률 -5.74% 거래량 1,171,992 전일가 209,000 2021.11.08 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매도세에…코스피 2946선까지 밀려화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진[특징주]셀트리온 3형제, 화이자 먹는 코로나19 치료제에 급락 close 의 하락폭은 5.74%로 가장 컸다. 이어 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 823,000 전일대비 41,000 등락률 -4.75% 거래량 96,618 전일가 864,000 2021.11.08 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매도세에…코스피 2946선까지 밀려화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진외국인·기관의 매도에…코스피 장 초반 1%대 하락 close (-4.75%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 125,000 전일대비 3,500 등락률 -2.72% 거래량 4,018,190 전일가 128,500 2021.11.08 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매도세에…코스피 2946선까지 밀려"테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 공개화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진 close (-2.72%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 771,000 전일대비 15,000 등락률 -1.91% 거래량 170,824 전일가 786,000 2021.11.08 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매도세에…코스피 2946선까지 밀려화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진외국인·기관의 매도에…코스피 장 초반 1%대 하락 close (-1.91%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 744,000 전일대비 11,000 등락률 -1.46% 거래량 140,931 전일가 755,000 2021.11.08 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매도세에…코스피 2946선까지 밀려화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진외국인·기관의 매도에…코스피 장 초반 1%대 하락 close (-1.46%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 408,000 전일대비 2,500 등락률 -0.61% 거래량 332,084 전일가 410,500 2021.11.08 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매도세에…코스피 2946선까지 밀려화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진외국인·기관의 매도에…코스피 장 초반 1%대 하락 close (-0.61%) 순으로 떨어졌다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,600 전일대비 400 등락률 +0.57% 거래량 10,945,362 전일가 70,200 2021.11.08 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매도세에…코스피 2946선까지 밀려"테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 공개S펜 품은 '갤럭시 S22'… 이번엔 2월 언팩 close (0.57%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 107,500 전일대비 500 등락률 +0.47% 거래량 2,189,459 전일가 107,000 2021.11.08 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매도세에…코스피 2946선까지 밀려美웨스턴디지털-日키옥시아 인수 논의 난항에…SK하이닉스 '예의주시'화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진 close (0.47%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 88,100 전일대비 100 등락률 +0.11% 거래량 1,515,808 전일가 88,000 2021.11.08 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매도세에…코스피 2946선까지 밀려화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진외국인·기관의 매도에…코스피 장 초반 1%대 하락 close (0.11%) 순으로는 올랐다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 215,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 526,165 전일가 215,000 2021.11.08 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매도세에…코스피 2946선까지 밀려화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진외국인·기관의 매도에…코스피 장 초반 1%대 하락 close 는 보합을 나타냈다.

코스닥은 전일 대비 0.11%(1.15포인트) 상승한 1002.50으로 거래를 마감했다. 이날 오후 2시50분을 기점으로 상승 전환되면서 다시 1000선을 회복했다.

외국인과 기관의 매수세가 지수 상승으로 이어졌다. 외국인과 기관은 각각 46억원, 240억원을 순매수했다. 개인은 272억원을 순매도했다.

강세를 나타낸 업종별 지수가 다수다. 디지털콘텐츠의 상승폭은 4.22%로 가장 컸다. 이어 오락·문화(3.39%), IT S/W & SVC(2.88%), 방송서비스(2.69%), 비금속(2.37%) 순으로 상승했다. 제약(-3.05%), 유통(-2.45%), 운송장비·부품(-1.66%), 기타서비스(-1.34%), 기타 제조(-1.09%) 등 순으로는 떨어졌다.

강세를 보인 시총 상위 10개 종목이 다수였다. 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 183,000 전일대비 17,900 등락률 +10.84% 거래량 1,731,535 전일가 165,100 2021.11.08 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매도세에…코스피 2946선까지 밀려[특징주]위메이드맥스, NFT 과세대상 제외 기대…아이템 팔아 돈 버는 세상 화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진 close 의 상승폭은 10.84%로 가장 컸다. 이어 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 174,700 전일대비 6,900 등락률 +4.11% 거래량 156,874 전일가 167,800 2021.11.08 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매도세에…코스피 2946선까지 밀려화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진외국인·기관의 매도에…코스피 장 초반 1%대 하락 close (4.11%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 114,100 전일대비 3,900 등락률 +3.54% 거래량 1,821,026 전일가 110,200 2021.11.08 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매도세에…코스피 2946선까지 밀려화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진외국인·기관의 매도에…코스피 장 초반 1%대 하락 close (3.54%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 506,800 전일대비 7,700 등락률 +1.54% 거래량 373,958 전일가 499,100 2021.11.08 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매도세에…코스피 2946선까지 밀려실적·신사업 긍정적...'F&F·하이브' 목표주가 상향 릴레이화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진 close (1.54%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 99,200 전일대비 1,300 등락률 +1.33% 거래량 5,332,326 전일가 97,900 2021.11.08 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매도세에…코스피 2946선까지 밀려"쎄미시스코" 149 % 누적 수익 중! 후속 종목 4개 공개! 2시간 후 마감!화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진 close (1.33%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 210,300 전일대비 1,100 등락률 +0.53% 거래량 885,254 전일가 209,200 2021.11.08 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매도세에…코스피 2946선까지 밀려"쎄미시스코" 149 % 누적 수익 중! 후속 종목 4개 공개! 2시간 후 마감!화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진 close (0.53%) 순으로 상승했다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 79,800 전일대비 5,200 등락률 -6.12% 거래량 1,291,719 전일가 85,000 2021.11.08 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매도세에…코스피 2946선까지 밀려화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진[특징주]셀트리온 3형제, 화이자 먹는 코로나19 치료제에 급락 close (-6.12%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 41,000 전일대비 2,650 등락률 -6.07% 거래량 2,006,750 전일가 43,650 2021.11.08 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매도세에…코스피 2946선까지 밀려화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진외국인·기관의 매도에…코스피 장 초반 1%대 하락 close (-6.07%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 111,600 전일대비 6,900 등락률 -5.82% 거래량 225,915 전일가 118,500 2021.11.08 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매도세에…코스피 2946선까지 밀려화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진[특징주]셀트리온 3형제, 화이자 먹는 코로나19 치료제에 급락 close (-5.82%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 384,400 전일대비 3,300 등락률 -0.85% 거래량 25,730 전일가 387,700 2021.11.08 15:30 장마감 관련기사 외국인·기관 매도세에…코스피 2946선까지 밀려화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진외국인·기관의 매도에…코스피 장 초반 1%대 하락 close (-0.85%) 순으로는 하락했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr