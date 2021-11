청년떡집, tvN 신서유기 ‘신묘한 합격떡’ 2종 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 퓨전 디저트 브랜드 ‘청년떡집’이 수험생들을 응원하기 위해 tvN 예능 프로그램 신서유기와 협업한 ‘신묘한 합격떡’ 2종을 출시했다고 2일 밝혔다.

제품은 수험생들의 합격을 기원하는 떡 선물 패키지에 신서유기 프로그램 속에서 복을 나눠주는 마스코트 ‘신묘한’ 캐릭터를 담아 응원의 취지를 살렸다. 수능 응원 선물을 고민하는 소비자를 위해 젊은 층의 취향을 사로잡을 수 있는 인기 크림떡을 엄선해 구성한 것도 특징이다.

제품은 ‘신묘한 힘 마약떡’, ‘기묘한 힘 인생떡’ 2종으로 구성해 취향에 따라 선택 가능하다. 신묘한 힘 마약떡은 쫄깃한 찹쌀떡 속에 톡톡 터지는 옥수수 알갱이와 고소한 옥수수 크림이 가득 넣은 마약떡 4개로 구성했다.

기묘한 힘 인생떡은 고소한 콩가루를 듬뿍 묻힌 인절미 생크림에 달달한 팥 알갱이가 박힌 인생떡 4개로 구성했다.

청년떡집은 이달 중 수험생들을 응원하고자 자사 온라인몰과 공식 SNS 계정을 통해 신서유기와 협업해 신묘한 캐릭터의 컨셉트를 살린 다채로운 이벤트를 진행할 예정이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr