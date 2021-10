지속가능기술·AI 공동개발…LG화학, UNIST와 협약

[아시아경제 최대열 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 836,000 전일대비 14,000 등락률 -1.65% 거래량 316,682 전일가 850,000 2021.10.29 15:30 장마감 관련기사 외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고3분기 어닝시즌 중간점검, 47%가 깜짝 실적국내 증시, 오후에도 약세 지속...'삼천피·천스닥' 아래로 close 은 울산과학기술원(UNIST)과 미래 원천기술을 함께 연구개발하기 위한 업무협약을 맺었다고 31일 밝혔다.

이번 협약에 따라 탄소중립·바이오매스 등 지속가능기술 관련분야와 전지소재·인공지능(AI)분야에서 함께 연구해 나가기로 했다. 이산화탄소를 탄화수소 등으로 바꾸는 데 필요한 촉매기술을 비롯해 미생물을 활용한 바이오 플라스틱 생산기술 등을 같이 개발키로 했다. 배터리 용량을 늘리기 위한 양극 활물질 연구나 가공·분석 자동화와 실험설계 최적화 등 사람 없이 돌아가는 자율주행 실험실을 구축하는 방안도 머리를 맞댄다.

UNIST는 신소재·바이오·차세대 에너지 등을 주로 연구하는 과학기술특성화대학으로 정부 지원사업인 인공지능대학원, 이차전지연구센터 등이 있다. 이차전지연구센터는 전 세계 대학 가운데 가장 규모가 크다. 내년에는 탄소중립융합원이 새로 문을 연다. LG화학은 2025년까지 친환경 소재·전지 소재·바이오 분야 등에 10조원을 투자키로 했다. 연구개발 성과물을 실증·상용화하는 과정에서 두 기관의 시너지가 기대된다.

유지영 LG화학 최고기술책임자는 "우수인재를 확보하기 위해 울산과학기술원과 긴밀히 협력하겠다"라고 말했다. 이용훈 UNIST 총장은 "이번 협력은 친환경 미래기술 확보와 상용화를 위한 든든한 발판이 될 것"이라고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr