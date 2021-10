이재명 1호 공약은 “성장의 회복, 젊은이들 기회 총량 늘릴 것”

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 29일 "우리 사회가 기회 부족으로 젊은이들이 경쟁 아닌 전쟁을 치르고, 친구가 적이 되는 사회갈등이 격화되는 문제를 해결하기 위해서는 기회의 총량을 조금이라도 늘리는 성장 회복을 해야 한다"고 했다.

이 후보는 이날 오후 성남 제1공단 근린공원 공사 현장을 방문한 뒤 기자들을 만나 "가장 중요한 1번 공약은 성장 회복"이라며 이같이 말했다.

이 후보는 "우리 사회의 불평등과 불공정을 완화하면 거기서도 성장 잠재력이 조금은 복구될 것"이라며 "우리가 겪는 팬데믹·기후·4차산업혁명시대·디지털대전환시대 위기를 국가가 대대적 투자를 통해서 산업전환을 신속히 이뤄야 한다"고 강조했다. 그는 "더 중요한 것은 우리 사회의 성장을 회복하는 것이며 거기에 계속 초점을 맞출 것"이라고 했다.

경선 과정에서 1호 공약으로 '전환적 공정 성장'을 내놓은 것과 연결된다. 이 후보의 전환적 공정 성장의 핵심은 국가 주도의 대규모 인프라 투자, 미래산업 발굴 및 지원, 신속한 산업 재편, 질 좋은 일자리 창출이다.

이 후보는 당 정책위원회, 민주연구원과 협의를 거쳐 내달 2일 선대위 출범 후 주요 공약이 공개될 예정이다.

