10 꼬르소꼬모 서울, '자크뮈스' 팝업스토어 연다

[아시아경제 임혜선 기자] 삼성물산 패션부문의 콘셉트 스토어 10 꼬르소꼬모 서울은 프랑스 브랜드 ‘자크뮈스(Jacquemus)’ 팝업 스토어를 연다고 25일 밝혔다.

지난 2009년에 프랑스에서 론칭한 자크뮈스는 브랜드 창립자 겸 크리에이티브디렉터인 ‘시몽포르트자크뮈스(Simon Porte Jacquemus)’의 어머니 성에서 네이밍됐다.

10 꼬르소꼬모 서울은 오는 12월 19일까지 청담점 3층에 약 100㎡(30평) 규모로자크뮈스 팝업 스토어를 연다.‘라 몽타뉴(La Montagne; 산)’를 주제로,산과 하늘을 연상케하는 자연을 표현했다. 올 가을·겨울 시즌 남성과 여성 컬렉션 뿐 아니라 토트백,숄더백,미니백 등 가방 컬렉션을 중심으로 브랜드가 추구하는 세계관을 감각적으로 표현했다.

또 자크뮈스 온라인 스토어에서만 구매할 수 있었던 네이비,그레이, 핑크 컬러의 로고 후디도 한정 수량으로 판매한다.

10 꼬르소꼬모 서울은 본사 개념인 10 꼬르소꼬모 밀라노의 30주년을 맞아 스페셜 협업 상품도 내놨다. 메종키츠네·사카이 협업 반팔 티셔츠, A.P.C·메종키츠네·사카이협업토트백 등으로 구성됐다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr