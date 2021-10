기관 매수세에 반등하는 코스피…상승세 이끄는 자동차·플랫폼株

코스닥도 외국인과 기관 매수세에 1.1%대 상승폭 나타내

[아시아경제 공병선 기자] 기관의 매수세에 코스피가 상승세를 나타냈다. 이 가운데 자동차와 인터넷 플랫폼 종목들이 반등을 주도하고 있다.

13일 오후 1시46분 기준 코스피는 전일 대비 0.95%(27.85포인트) 상승한 2944.23을 기록했다. 이날 오후 12시29분 2953.33까지 오르기도 했다.

기관의 매수세가 지수 상승으로 이어졌다. 기관은 6168억원을 순매수했다. 개인과 외국인은 각각 4644억원, 1882억원을 순매도했다.

대부분 업종이 상승했다. 기계의 상승폭은 4.67%로 가장 컸다. 이어 운수장비(2.74%), 서비스업(2.22%), 증권(1.92%), 건설업(1.37%) 등 순이었다. 보험(-0.54%), 철강금속(-0.15%), 의약품(-0.01%) 등 순으로는 떨어졌다.

거의 모든 시가총액 상위 10개 종목이 상승했다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 211,000 전일대비 6,500 등락률 +3.18% 거래량 955,407 전일가 204,500 2021.10.13 14:20 장중(20분지연) 관련기사 악재 소화한 국내 증시…코스피 장중 2950선까지 반등개인·기관 매수세에 힘입어…장 초반 반등하는 코스피대면·출장 재개…기업들, 위드 코로나 잰걸음 close 의 상승폭은 3.18%로 가장 컸다. 이어 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 4,000 등락률 +3.52% 거래량 2,285,385 전일가 113,500 2021.10.13 14:20 장중(20분지연) 관련기사 악재 소화한 국내 증시…코스피 장중 2950선까지 반등개인·기관 매수세에 힘입어…장 초반 반등하는 코스피[클릭 e종목]카카오, 밸류에이션 매력…규제 지켜봐야 close (3.08%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 382,000 전일대비 10,000 등락률 +2.69% 거래량 475,917 전일가 372,000 2021.10.13 14:20 장중(20분지연) 관련기사 악재 소화한 국내 증시…코스피 장중 2950선까지 반등개인·기관 매수세에 힘입어…장 초반 반등하는 코스피"삼성전자 3.5%↓"…코스피·코스닥 1%대 하락마감 close (2.55%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,100 전일대비 1,900 등락률 +2.31% 거래량 1,852,840 전일가 82,200 2021.10.13 14:20 장중(20분지연) 관련기사 악재 소화한 국내 증시…코스피 장중 2950선까지 반등개인·기관 매수세에 힘입어…장 초반 반등하는 코스피담원 기아 응원 선미 'Go or Stop?' 음원·MV 공개 close (2.55%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 92,600 전일대비 1,100 등락률 +1.20% 거래량 2,504,048 전일가 91,500 2021.10.13 14:20 장중(20분지연) 관련기사 악재 소화한 국내 증시…코스피 장중 2950선까지 반등개인·기관 매수세에 힘입어…장 초반 반등하는 코스피"삼성전자 3.5%↓"…코스피·코스닥 1%대 하락마감 close (1.20%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 668,000 전일대비 5,000 등락률 +0.75% 거래량 169,695 전일가 663,000 2021.10.13 14:20 장중(20분지연) 관련기사 '6만전자' 된 삼성, 그룹株 펀드도 와르르악재 소화한 국내 증시…코스피 장중 2950선까지 반등개인·기관 매수세에 힘입어…장 초반 반등하는 코스피 close (1.06%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 801,000 전일대비 5,000 등락률 +0.63% 거래량 280,318 전일가 796,000 2021.10.13 14:20 장중(20분지연) 관련기사 악재 소화한 국내 증시…코스피 장중 2950선까지 반등GM리콜 악재 턴 LG화학, 시총 4위 탈환1.4조 vs 2.3조…LG와 GM 리콜 비용 발표 다른 이유 close (0.88%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 69,100 전일대비 100 등락률 +0.14% 거래량 18,738,089 전일가 69,000 2021.10.13 14:20 장중(20분지연) 관련기사 '6만전자' 된 삼성, 그룹株 펀드도 와르르삼성·LG, 대한민국 에너지 대전 참가…친환경 가전 경쟁악재 소화한 국내 증시…코스피 장중 2950선까지 반등 close (0.29%) 순으로 올랐다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 830,000 전일대비 4,000 등락률 -0.48% 거래량 35,049 전일가 834,000 2021.10.13 14:20 장중(20분지연) 관련기사 악재 소화한 국내 증시…코스피 장중 2950선까지 반등개인·기관 매수세에 힘입어…장 초반 반등하는 코스피"삼성전자 3.5%↓"…코스피·코스닥 1%대 하락마감 close 는 -0.24% 하락했다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 214,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 375,711 전일가 214,500 2021.10.13 14:20 장중(20분지연) 관련기사 악재 소화한 국내 증시…코스피 장중 2950선까지 반등“경동제약” 보다 크다! 역대급 치료제 등장! 선착순 공개개인·기관 매수세에 힘입어…장 초반 반등하는 코스피 close 은 보합을 나타냈다.

같은 시간 기준 코스닥은 전일 대비 1.13%(10.67포인트) 상승한 950.82를 기록했다. 이날 오전 9시51분 954.63까지 오르기도 했다.

외국인과 기관의 매수세가 거세다. 외국인과 기관은 각각 1670억원, 368억원을 순매수했다. 개인은 2070억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 상승했다. IT 부품의 상승폭은 3.40%로 가장 컸다. 이어 일반전기전자(3.27%), 방송서비스(2.94%), 화학(2.81%), 운송(2.62%) 등 순으로 올랐다. 디지털콘텐츠(-0.10%), 운송장비·부품(-0.06%) 등은 하락했다.

대부분 시총 상위 10개 종목들이 올랐다. 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 205,000 전일대비 17,000 등락률 +9.04% 거래량 1,991,028 전일가 188,000 2021.10.13 14:20 장중(20분지연) 관련기사 테슬라, 애플도 탐낸다! 또 한 번 신기록 달성할 “전기차” 대장株!악재 소화한 국내 증시…코스피 장중 2950선까지 반등개인·기관 매수세에 힘입어…장 초반 반등하는 코스피 close 의 상승폭은 7.34%로 가장 컸다. 이어 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 440,900 전일대비 19,000 등락률 +4.50% 거래량 325,170 전일가 421,900 2021.10.13 14:20 장중(20분지연) 관련기사 악재 소화한 국내 증시…코스피 장중 2950선까지 반등개인·기관 매수세에 힘입어…장 초반 반등하는 코스피"삼성전자 3.5%↓"…코스피·코스닥 1%대 하락마감 close (3.84%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 174,800 전일대비 6,300 등락률 +3.74% 거래량 246,415 전일가 168,500 2021.10.13 14:20 장중(20분지연) 관련기사 악재 소화한 국내 증시…코스피 장중 2950선까지 반등개인·기관 매수세에 힘입어…장 초반 반등하는 코스피[클릭 e종목] "미디어 끌고 음악이 받쳐주고…CJ ENM 3Q 실적도 '맑음'" close (3.80%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 92,500 전일대비 2,700 등락률 +3.01% 거래량 1,502,125 전일가 89,800 2021.10.13 14:20 장중(20분지연) 관련기사 악재 소화한 국내 증시…코스피 장중 2950선까지 반등삼성자산운용, KODEX K-메타버스 액티브 ETF 상장개인·기관 매수세에 힘입어…장 초반 반등하는 코스피 close (3.67%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 72,300 전일대비 3,000 등락률 +4.33% 거래량 122,393 전일가 69,300 2021.10.13 14:20 장중(20분지연) 관련기사 악재 소화한 국내 증시…코스피 장중 2950선까지 반등美中에 흔들리는 국내 증시…코스피 3000선 아래서 장 마감오후 들어 진정하는 국내 증시…여전히 3000선 하회하는 코스피 close (2.60%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 407,700 전일대비 6,600 등락률 +1.65% 거래량 20,156 전일가 401,100 2021.10.13 14:19 장중(20분지연) 관련기사 악재 소화한 국내 증시…코스피 장중 2950선까지 반등개인·기관 매수세에 힘입어…장 초반 반등하는 코스피연휴 앞두고 숨고르기…코스피 약보합 마감 close (1.52%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 65,600 전일대비 200 등락률 +0.31% 거래량 547,403 전일가 65,400 2021.10.13 14:20 장중(20분지연) 관련기사 악재 소화한 국내 증시…코스피 장중 2950선까지 반등개인·기관 매수세에 힘입어…장 초반 반등하는 코스피"삼성전자 3.5%↓"…코스피·코스닥 1%대 하락마감 close (0.31%) 등 순이었다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 46,700 전일대비 1,700 등락률 -3.51% 거래량 1,193,315 전일가 48,400 2021.10.13 14:20 장중(20분지연) 관련기사 악재 소화한 국내 증시…코스피 장중 2950선까지 반등개인·기관 매수세에 힘입어…장 초반 반등하는 코스피"삼성전자 3.5%↓"…코스피·코스닥 1%대 하락마감 close (-3.30%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 121,800 전일대비 700 등락률 -0.57% 거래량 101,024 전일가 122,500 2021.10.13 14:20 장중(20분지연) 관련기사 악재 소화한 국내 증시…코스피 장중 2950선까지 반등개인·기관 매수세에 힘입어…장 초반 반등하는 코스피"삼성전자 3.5%↓"…코스피·코스닥 1%대 하락마감 close (-0.49%)은 하락했다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 87,100 전일대비 100 등락률 +0.11% 거래량 402,763 전일가 87,000 2021.10.13 14:20 장중(20분지연) 관련기사 악재 소화한 국내 증시…코스피 장중 2950선까지 반등개인·기관 매수세에 힘입어…장 초반 반등하는 코스피"삼성전자 3.5%↓"…코스피·코스닥 1%대 하락마감 close 는 보합을 나타냈다. 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 90,300 전일대비 200 등락률 -0.22% 거래량 784,508 전일가 90,500 2021.10.13 14:20 장중(20분지연) 관련기사 악재 소화한 국내 증시…코스피 장중 2950선까지 반등개인·기관 매수세에 힘입어…장 초반 반등하는 코스피장 초반 코스피·코스닥 하락폭 확대…외국인 순매도 지속 close 는 0.99% 하락하며 시총 상위 10위권에서 벗어났다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr