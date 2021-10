코스피 2950선 약보합…개인은 ‘사자’, 외국인·기관은 ‘팔자’

상승 출발했던 코스닥도 약보합 나타내

[아시아경제 공병선 기자] 장중 하락 전환된 코스피가 2950선에서 약보합세를 보이고 있다. 개인은 저가 매수를 노리는 가운데 외국인과 기관은 매도세를 나타냈다.

8일 오후 1시55분 기준 코스피는 전일 대비 0.23%(6.95포인트) 하락한 2952.51을 기록했다. 이날 오전 상승 출발했지만 장중 하락 전환되며 약보합세를 나타내고 있다.

외국인과 기관의 매도세가 약보합으로 이어졌다. 외국인과 기관은 각각 1039억원, 3846억원을 순매도했다. 개인은 4675억원을 순매수했다.

대부분 업종이 하락했다. 운행의 낙폭은 3.67%로 가장 컸다. 이어 운수창고(-3.22%), 비금속광물(-2.93%), 통신업(-2.85%), 금융업(-1.43%) 등 순이었다. 섬유의복(2.68%), 운수장비(1.52%), 의약품(1.04%), 화학(0.82%), 철강금속(0.67%) 등 순으로는 상승했다.

강세를 나타낸 시가총액 상위 10개 종목이 다수다. LG화학의 상승폭은 3.93%로 가장 컸다. 이어 셀트리온(3.52%), 삼성SDI(2.85%), 기아(2.51%), 현대차(1.74%), 삼성바이오로직스(1.10%), 삼성전자(0.14%) 등 순이었다. SK하이닉스(-1.99%), 카카오(-1.26%), NAVER(-0.76%) 등 순으로는 하락했다.

같은 시간 기준 코스닥은 전일 대비 0.25%(2.42포인트) 하락한 951.01을 기록했다. 역시 상승 출발했지만 장중 하락 전환됐다. 이날 오전 10시37분 949.74까지 떨어지기도 했다.

코스닥 역시 외국인과 기관의 매도세가 비교적 거세다. 외국인과 기관은 각각 2409억원, 1047억원을 순매도했다. 개인은3582억원을 순매수했다.

업종별 지수는 엇갈렸다. 운송의 하락폭은 2.23%로 가장 컸다. 이어 디지털콘텐츠(-1.40%), 제약(-1.27%), 섬유·의류(-1.14%), 반도체(-1.14%) 등 순으로 떨어졌다. 반면 종이·목재(4.30%), 정보기기(2.40%), 운송장비·부품(2.11%), 출판·매체복제(2.06%), 일반전기전자(1.28%) 등 순으로는 상승했다.

강세를 나타낸 시총 상위 10개 종목이 다수다. 엘앤에프의 상승폭은 6.30%로 가장 컸다. 이어 에코프로비엠(3.23%), 에이치엘비(2.38%), 셀트리온헬스케어(1.38%), 셀트리온제약(1.31%), CJ ENM(0.88%) 등 순으로 올랐다. 카카오게임즈(-2.53%), 펄어비스(-2.09%), 위메이드(-2.02%), SK머티리얼즈(-1.24%) 등은 하락했다.

