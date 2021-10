광주은행, 직원 대상 제3회 ‘SNS 광은스타’ 공모전

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 직원들을 대상으로 펼친 제3회 ‘SNS 광은스타’ 시상식을 가졌다고 1일 밝혔다.

‘SNS 광은스타 공모전’은 유튜브와 인스타그램 두 부문으로 구성됐다.

유튜브 부문에선 ▲광주은행 캠페인송 ‘상생으로’의 의미가 잘 전달되는 영상 ▲브랜드 및 금융상품 홍보 영상을 제작하고, 인스타그램 부문은 매월 공지하는 ESG 활동 미션 사진을 인스타그램 개인 계정에 업로드하는 방식으로 진행됐다.

4개월간의 대장정을 거쳐 열린 시상식에서는 어려운 금융상품을 알기 쉽게 설명하고, 광주은행 상품 이용 혜택 및 지역을 위한 다양한 활동 등을 한눈에 볼 수 있는 영상 및 사진 등, 직원들의 적극적인 참여와 참신한 아이디어가 돋보이는 작품이 줄을 이었다.

수상작은 광주은행 계정의 인스타그램과 유튜브, 페이스북 페이지에 게시돼 고객에게 더 가까이 다가가는 소통의 채널로서 역할을 할 예정이다.

송종욱 광주은행장은 “지역민과 고객에게 금융지원 및 기업의 사회적 책임을 다하여 광주·전남 대표은행의 브랜드 이미지를 강화함과 동시에 지방은행의 한계를 뛰어넘는 디지털 소통 역량을 강화하기 위해 최선을 다하자”고 말했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr