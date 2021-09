"제왕절개한 딸 머리에 칼자국이..하염없이 눈물만" 엄마의 절규

[아시아경제 박현주 기자] 제왕절개 수술로 태어난 신생아의 머리에 칼자국이 있는 것을 발견한 부모의 사연이 알려져 논란이 일고 있다.

지난 29일 한 온라인 커뮤니티에는 '아기 머리가 메스에 베였습니다'라는 제목의 글이 올라왔다. 작성자 A씨는 지난 23일 경기도의 한 산부인과에서 제왕절개 수술로 딸을 출산했다고 밝혔다.

A씨는 "딸은 오전 9시31분에 태지도 거의 없어 목욕한 아이처럼 너무 뽀송하게 나왔다"면서 "아기를 감싸고 있는 속싸개 쪽에 피가 묻어 있어 간단한 세안과 처치 후 아기는 아빠 얼굴을 보러 나갔다"고 말했다.

이후 A씨는 임신 초기 때부터 진단받은 자궁 근종을 제거하기 위해 수술대에 계속 누워있었다. 그는 "수술 종료까지 얼마나 걸리냐고 묻자, 마취과 선생님은 수면마취제를 들고 와 재워준다고 자고 일어나면 끝나 있을 거라며 나를 재웠다"고 했다.

수술을 마치고 깨어난 A씨는 제왕절개 과정에서 아기가 메스에 상처를 입었다는 소식을 접했다. 병원 측은 아기의 오른쪽 머리가 메스에 베여 봉합해야 하고, 감염 우려가 있어 큰 병원으로 옮겨야 한다고 설명했다. A씨는 "나도 아기를 봤고, 신랑도 아기와 인사를 했는데 그때까지도 아무 말 없다가 수술 종료 직후에야 의사가 신랑한테 이야기했다더라"며 황당해했다.

A씨에 따르면 담당 주치의는 "자궁근종의 영향으로 아기 머리가 자궁 벽에 붙어 있어 실수로 일어난 사고고, 출혈이 있어 시야 확보가 안 됐다"며 본인의 의료과실을 인정하고 사과했다.

그러나 A씨는 "아기를 꺼내는 과정이 힘들 거라는 설명을 들은 적이 없고, 아기를 꺼내고 근종을 제거했는데 말의 앞뒤가 맞지 않는다. 수면마취도 마취과 의사의 권유였는데 신랑은 내가 요청한 줄 알더라"며 "아기가 다친 것도 속상한데 큰 병원으로 이송하기까지 후속 조치는 오래 걸렸고, 주치의 설명은 이해가 가질 않는다. 아기를 낳은 지 일주일이 흘렀고, 봉합한 자리는 아직 실밥 제거도 하지 못했다"고 설명했다.

A씨는 병원 측이 본원 발생 비용과 아기가 간 세브란스 병원 비용만 지불한 상태라고 주장했다. A씨는 "그 외엔 아무런 연락도, 대처도 없는 상황"이라며 "후속 처치가 늦어졌음에도 응급차가 아닌 사제 승합차를 타고 갔다더라. 정말 하염없이 눈물만 흘렀다. 무책임한 대처다"라고 호소했다.

끝으로 A씨는 "사고가 일어날 수 있다는 걸 잘 알고 있지만, 아기 머리를 볼 때마다 이 병원을 선택하고 제왕절개를 선택한 저 자신이 너무 죄스럽다"면서 "출산 후 몸조리는커녕 매일 잠도 못 자고 울고만 있다"고 덧붙였다.

