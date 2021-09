여수·광양항 8월 총 물동량 전년 동월 대비 12.3% 증가

‘컨’ 물동량 2.9% 증가, 수출기업 선복량 확보에 최우선

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 여수광양항만공사(사장 차민식)는 올 8월 여수·광양항 총 물동량이 전년 동월(21,942천톤) 대비 12.3%(2,701천톤) 증가한 24,643천톤 처리하여 두 자릿수 증가세를 보였다고 28일 밝혔다.

그 결과 8월까지 누계 기준 총 물동량은 전년 동기(182,515천톤)대비 7.2% 증가한 195,742천톤을 처리하여 연말까지 3억톤 달성이 가능할 것으로 전망된다.

특히, 광양항 컨테이너 물동량은 전년 동월(165천TEU)대비 2.9%(5천TEU) 증가한 170천TEU를 처리하여 ‘컨’ 감소세가 6.2%에서 5.2%(8월 누계)로 줄었다.

공사는 앞으로 ‘컨’ 물동량 증대는 물론 선적공간 부족으로 어려움을 겪고 있는 여수 산업단지 등 주변 수출기업의 선복량 확보를 최우선으로 지원해 나간다는 방침이다.

공사 관계자는 “연말까지 추가선복 확보 및 공 ‘컨’ 부족현상을 해결하고자 임시선박 등 부정기선을 집중 유치할 계획”이라며, “주변 기업들이 체감할 수 있는 항만서비스 개선에 더욱더 노력하겠다.”고 덧붙였다.

아시아경제 호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr