野 “국정원 대선개입 의혹 수사대상, 박지원 해임해야”

[아시아경제 구채은 기자] 국민의힘은 12일 고발사주 의혹을 제보한 조성은 씨가 언론 보도 전 박지원 국가정보원장을 만난 것을 두고 박 원장을 즉각 해임하라고 요구했다.

허은아 수석대변인은 이날 논평에서 "박 원장이 제보자 조 씨를 (고발사주 의혹) 보도 직전 최고급 호텔 식당에서 만난 일은 분명 본분을 망각한 행위"라며 이같이 밝혔다. 허 수석대변인은 "(박 원장이 조 씨를 만난 것은) 대선 개입이라는 국정원의 구태를 반복한다는 의혹을 불러일으킬 만한 중차대한 일탈 행위"라며 "국정원의 대선 개입 의혹은 이제 수사 대상"이라고 지적했다.

이어 "수사 기관은 국정원의 대선 개입 의혹에도 야당 수사와 동일한 잣대를 적용하라"며 "호텔 CCTV를 증거로 확보하고, 당연히 박 원장과 조 씨의 휴대전화 포렌식도 필요하다"고 했다. 허 수석대변인은 "박 원장은 국정원의 정치개입을 막겠다고 한 대통령의 뜻을 짓밟았고, 중차대한 정보기관을 이끌 자격도 상실했다"고 강조했다.

허 수석대변인은 "청와대는 '언급할 사안이 아니다'라며 불리한 사안에 침묵하는 습관을 반복하지만, 다른 일도 아니고 국정원의 대선 개입 의혹"이라며 "문 대통령은 신속하게 조치에 나서야 한다"고 했다.

