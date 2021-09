개인·기관 매수세에…코스피 장 초반 상승세

코스피, 장 초반 3130선 넘기도

[아시아경제 공병선 기자] 개인과 기관의 매수세에 코스피가 장 초반 상승세를 나타내고 있다. 코스닥도 개인의 매수세에 힘입어 상승하고 있다.

10일 코스피는 전일 대비 0.21%(6.39포인트) 상승한 3121.09로 장을 출발했다. 이날 오전 9시19분 기준 3130.31을 기록하며 3130선을 넘기도 했다.

개인과 기관의 매수세가 거세다. 개인과 기관은 각각 501억원, 234억원을 순매수했다. 외국인은 758억원을 순매도했다.

대부분 업종이 상승했다. 의약품의 상승폭은 1.24%로 가장 컸다. 이어 운수창고(0.93%), 의료정밀(0.75%), 전기가스업(0.74%), 유통업(0.61%) 등 순이었다. 은행(-0.36%), 섬유의복(-0.18%), 종이목재(-0.12%), 건설업(-0.09%) 등 순으로는 떨어졌다.

강세를 나타낸 시가총액 상위 10개 종목이 다수다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 924,000 전일대비 11,000 등락률 +1.20% 거래량 19,736 전일가 913,000 2021.09.10 09:53 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 팔자에 '3160선' 약세...카카오·네이버 당국 규제로 급락코스피, 장중 하락폭 줄여 '3180선' 근접...기관 순매수 전환삼성, 3년간 4만명 고용…'초격차' 일자리 스타트 close 의 상승폭은 1.64%로 가장 컸다. 이어 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 407,500 전일대비 8,500 등락률 +2.13% 거래량 565,618 전일가 399,000 2021.09.10 09:53 장중(20분지연) 관련기사 불안한 장세에 덮친 규제…시름 깊어지는 투자자들코스피, 외인·기관 매도에 '3160선' 하락 마감..."美 경기둔화 우려에 투심 위축"與, 플랫폼 때리기…네이버·카카오 시총 12조 넘게 증발 close (1.38%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 129,500 전일대비 1,000 등락률 +0.78% 거래량 4,059,880 전일가 128,500 2021.09.10 09:53 장중(20분지연) 관련기사 불안한 장세에 덮친 규제…시름 깊어지는 투자자들[특징주]카카오, 플랫폼 규제 칼날에 공매도 공세…이틀연속 급락코스피, 외인·기관 매도에 '3160선' 하락 마감..."美 경기둔화 우려에 투심 위축" close (0.78%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 754,000 전일대비 5,000 등락률 +0.67% 거래량 49,773 전일가 749,000 2021.09.10 09:53 장중(20분지연) 관련기사 삼성, 3년간 4만명 고용…'초격차' 일자리 스타트삼성전자, 하반기 공채서 메타버스 활용 직무상담 첫 도입아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감 close (0.67%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 104,000 전일대비 1,000 등락률 +0.97% 거래량 453,909 전일가 103,000 2021.09.10 09:53 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 '3160선' 하락 마감..."美 경기둔화 우려에 투심 위축"코스피, 외인·기관 팔자에 '3160선' 약세...카카오·네이버 당국 규제로 급락코스피, 장중 하락폭 줄여 '3180선' 근접...기관 순매수 전환 close (0.49%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 744,000 전일대비 4,000 등락률 -0.53% 거래량 67,759 전일가 748,000 2021.09.10 09:53 장중(20분지연) 관련기사 LG, 추석 앞두고 협력사 납품대금 6200억원 10여일 조기 지급LG화학·쿠팡, 배송 플라스틱 폐기물 재활용 '맞손'코스피, 외인·기관 팔자에 '3160선' 약세...카카오·네이버 당국 규제로 급락 close (0.27%) 순이었다. 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 82,800 전일대비 3,200 등락률 -3.72% 거래량 1,064,360 전일가 86,000 2021.09.10 09:53 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 '3160선' 하락 마감..."美 경기둔화 우려에 투심 위축"핸즈코퍼레이션, 현대차·기아와 590억원 규모 자동차용 알루미늄 휠 공급 계약코스피, 장중 하락폭 줄여 '3180선' 근접...기관 순매수 전환 close (-0.47%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 75,000 전일대비 300 등락률 -0.40% 거래량 2,828,585 전일가 75,300 2021.09.10 09:53 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 서울대와 차세대 가전 핵심부품 기술 개발 맞손삼성전자, Neo QLED 영상 작품 英사치 갤러리서 전시삼성, 추석맞이 농산물 소비 캠페인 지원…협력사 대금 조기지급 병행 close (-0.27%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 205,000 전일대비 3,500 등락률 -1.68% 거래량 179,427 전일가 208,500 2021.09.10 09:53 장중(20분지연) 관련기사 현대차 캐스퍼, 14일부터 온라인 사전예약현대차, 차량용 반도체 부품 수급 차질…아산공장 가동 중단코스피, 외인·기관 매도에 '3160선' 하락 마감..."美 경기둔화 우려에 투심 위축" close (-0.24%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 267,000 전일대비 2,000 등락률 -0.74% 거래량 111,330 전일가 269,000 2021.09.10 09:53 장중(20분지연) 관련기사 미래에셋, CJ대한통운과 신성장펀드 조성…국내외 유망 스타트업 투자 아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감외국인·기관의 '팔자'…낙폭 커지는 코스피 close (-0.19%) 순으로는 하락했다.

코스닥은 전일 대비 0.12%(1.24포인트) 상승한 1035.86으로 거래를 시작했다. 이날 오전 9시19분 1039.73까지 오르기도 했다.

개인의 매수세가 지수 상승으로 이어졌다. 개인은 420억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 63억원, 331억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 상승했다. 일반전기전자의 상승폭은 2.25%로 가장 컸다. 이어 금융(1.14%), IT 부품(0.98%), IT H/W(0.68%), 통신장비(0.56%) 등 순으로 올랐다. 디지털콘텐츠(-0.62%), 출판·매체복제(-0.39%), IT S/W&SVC(-0.21%) 등 순으로는 하락했다.

대부분 시총 상위 10개 종목이 올랐다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 396,900 전일대비 39,300 등락률 +10.99% 거래량 914,382 전일가 357,600 2021.09.10 09:53 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제에코프로비엠, 10조 NCM 양극재 계약…“밸류에이션 상승”[특징주]에코프로비엠 '2차전지 양극재 10조 계약 잭팟'…신고가 경신 close 의 상승폭은 5.03%로 가장 컸다. 에코프로비엠의 강세는 SK이노베이션과 10조원대 장기공급계약을 맺었다는 소식 때문인 것으로 풀이된다. 이어 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 129,500 전일대비 4,800 등락률 +3.85% 거래량 634,071 전일가 124,700 2021.09.10 09:53 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 '3160선' 하락 마감..."美 경기둔화 우려에 투심 위축"코스피, 외인·기관 팔자에 '3160선' 약세...카카오·네이버 당국 규제로 급락아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감 close (3.13%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 65,600 전일대비 200 등락률 -0.30% 거래량 441,551 전일가 65,800 2021.09.10 09:53 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 '3160선' 하락 마감..."美 경기둔화 우려에 투심 위축"코스피, 외인·기관 팔자에 '3160선' 약세...카카오·네이버 당국 규제로 급락코스피, 장중 하락폭 줄여 '3180선' 근접...기관 순매수 전환 close (0.61%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 73,300 전일대비 400 등락률 +0.55% 거래량 243,142 전일가 72,900 2021.09.10 09:53 장중(20분지연) 관련기사 현대차 수소사회 정면승부!! 수혜를 입을 초특급 황제株 TOP3공개!!‘SK바이오사이언스’ 보다 크다!! 바이오 판도 뒤엎을 황금株! 이제는 “수소경제” ! 미리 잡아야 할 핵심株 close (0.55%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 63,300 전일대비 400 등락률 -0.63% 거래량 85,369 전일가 63,700 2021.09.10 09:53 장중(20분지연) 관련기사 아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감외국인·기관의 '팔자'…낙폭 커지는 코스피개인을 사고 외국인·기관은 팔고…3180선까지 밀린 코스피 close (0.31%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 80,300 전일대비 1,000 등락률 -1.23% 거래량 26,619 전일가 81,300 2021.09.10 09:53 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 '3160선' 하락 마감..."美 경기둔화 우려에 투심 위축"아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감외국인·기관의 '팔자'…낙폭 커지는 코스피 close (0.25%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 112,700 전일대비 800 등락률 -0.70% 거래량 126,203 전일가 113,500 2021.09.10 09:53 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 '3160선' 하락 마감..."美 경기둔화 우려에 투심 위축"코스피, 외인·기관 팔자에 '3160선' 약세...카카오·네이버 당국 규제로 급락코스피, 장중 하락폭 줄여 '3180선' 근접...기관 순매수 전환 close (0.09%) 순으로 상승했다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 78,800 전일대비 5,500 등락률 -6.52% 거래량 969,677 전일가 84,300 2021.09.10 09:53 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 '3160선' 하락 마감..."美 경기둔화 우려에 투심 위축"코스피, 외인·기관 팔자에 '3160선' 약세...카카오·네이버 당국 규제로 급락코스피, 장중 하락폭 줄여 '3180선' 근접...기관 순매수 전환 close (-5.58%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 405,400 전일대비 4,600 등락률 -1.12% 거래량 3,569 전일가 410,000 2021.09.10 09:53 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 팔자에 '3160선' 약세...카카오·네이버 당국 규제로 급락아시아 주요국 증시와 디커플링 심화…외국인·기관 매도세에 코스피 하락 마감외국인·기관의 '팔자'…낙폭 커지는 코스피 close (-0.49%)는 하락했다. 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 153,000 전일대비 500 등락률 -0.33% 거래량 38,935 전일가 153,500 2021.09.10 09:53 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 매도에 '3160선' 하락 마감..."美 경기둔화 우려에 투심 위축"코스피, 외인·기관 팔자에 '3160선' 약세...카카오·네이버 당국 규제로 급락코스피, 장중 하락폭 줄여 '3180선' 근접...기관 순매수 전환 close 은 보합을 나타냈다.

