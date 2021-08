"3년 된 집이 곰팡이로 뒤덮여"…유명 브랜드 아파트 내부 하자에 논란

[아시아경제 권서영 기자] 집안 곳곳에 곰팡이가 피어 있는 유명 아파트의 모습이 공개돼 누리꾼들 사이에서 논란이 일었다.

지난 27일 한 온라인 커뮤니티에는 '역대급 아파트 하자 눈물이 나요'라는 제목의 게시글이 올라왔다. 글쓴이는 곰팡이로 뒤덮인 한 아파트 내부의 모습을 찍은 사진과 영상을 첨부하며 "우리나라 굴지의 모 브랜드 아파트이다. 여러분도 입주 전 잘 확인하시고 저와 같은 불행이 없기를 바란다"고 운을 뗐다.

글쓴이는 "하자 보수를 수없이 요구했으나 시정된 바 없이 단체 소송을 진행했다"며 "현재는 소송 중이라는 이유로 더 이상의 조치를 해주지 않고 있는 상황이다", "소송을 진행한 지 1년이 넘었지만 법원에선 진전이 없어 피해는 입주자들이 고스란히 안고 살고 있다"고 설명했다.

이어 글쓴이는 "3년이 조금 지난 아파트이며 입주 시부터 있던 하자다"라며 "층수는 2층 필로티이고 에어컨 공용 배관에서 역류하여 (곰팡이가) 생겼다"면서 물이 흥건하게 고인 아파트 내부 사진을 첨부했다. 또 "모든 방과 거실 드레스룸에까지 영향을 끼치고 있다"며 "내시경까지 넣으며 여러 번 보수했지만 제대로 보수가 되지 않았다. 소송에도 아무런 조치가 없어 이렇게 글을 올렸다"고 설명했다.

해당 게시글은 오늘(29일) 오전 현재 1000개가 넘는 댓글이 달릴 만큼의 호응을 얻었다. 누리꾼들은 "보수 정도가 아니라 다시 지어야 할 것 같다", "사람이 살 수 없는 환경으로 보이는데 이걸 집이라고 지은 거냐", "하자가 아니고 부실 공사 같다" 등의 반응을 남겼다.

