기관 매수세에 힙입어…코스피 3170선 회복

장 초반 1000선 하회했던 코스닥도 상승세

[아시아경제 공병선 기자] 기관의 매수세에 힘입어 코스피가 상승세를 나타내고 있다. 한때 1000선 아래로 떨어졌던 코스닥도 장중 1020선을 상회했다.

18일 오후 1시57분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.88%(27.73포인트) 상승한 3170.82를 기록했다. 이날 오후 1시54분 3174.33까지 오르기도 했다.

기관의 매수세가 지수 상승으로 이어졌다. 기관은 4187억원을 순매수했다. 개인은 1572억원, 외국인은 2471억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 상승했다. 섬유의복의 상승폭은 3.98%로 가장 컸다. 이어 은행(3.68%), 운수창고(3.09%), 서비스업(1.70%), 통신업(1.62%) 등 순이었다. 보험(-0.93%), 의약품(-0.32%) 등은 떨어졌다.

대부분 시가총액 상위 10개 종목이 상승했다. 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 91,200 전일대비 3,800 등락률 +4.35% 거래량 16,971,938 전일가 87,400 2021.08.18 14:25 장중(20분지연) 관련기사 [종목속으로]"기업가치 쑥쑥" 카카오뱅크의 질주, 어디까지웹소설·쇼핑 이어 도서·공연 접수…견고해진 '네이버 플랫폼 제국'외국인 매도세에도 코스피 3150선 회복…반발 매수세 들어오나 close 의 상승폭은 4.46%로 가장 컸다. 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 104,500 전일대비 3,000 등락률 +2.96% 거래량 7,003,039 전일가 101,500 2021.08.18 14:25 장중(20분지연) 관련기사 멈추지 않는 셀코리아.. "언제 바닥?"외국인 매도세에도 코스피 3150선 회복…반발 매수세 들어오나낸드 사업 키우는 SK하이닉스…올 상반기에 美·英 등 법인 12개 신설 close (3.45%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 145,500 전일대비 3,500 등락률 +2.46% 거래량 2,380,829 전일가 142,000 2021.08.18 14:25 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매도세에도 코스피 3150선 회복…반발 매수세 들어오나코스피, 기관 매수세 힘입어 상승…장중 1000선 하회한 코스닥원달러 11개월래 '최고'.. 코스닥 2.86% '추락' close (2.82%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 431,500 전일대비 3,000 등락률 +0.70% 거래량 380,745 전일가 428,500 2021.08.18 14:25 장중(20분지연) 관련기사 웹소설·쇼핑 이어 도서·공연 접수…견고해진 '네이버 플랫폼 제국'외국인 매도세에도 코스피 3150선 회복…반발 매수세 들어오나[단독] 네이버, 7000억에 예스24 인수 추진…1兆대 '메가딜' 가능성도 close (0.70%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 275,000 전일대비 1,000 등락률 +0.36% 거래량 354,988 전일가 274,000 2021.08.18 14:25 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매도세에도 코스피 3150선 회복…반발 매수세 들어오나코스피, 기관 매수세 힘입어 상승…장중 1000선 하회한 코스닥원달러 11개월래 '최고'.. 코스닥 2.86% '추락' close (0.55%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 895,000 전일대비 2,000 등락률 +0.22% 거래량 131,064 전일가 893,000 2021.08.18 14:25 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매도세에도 코스피 3150선 회복…반발 매수세 들어오나코스피, 기관 매수세 힘입어 상승…장중 1000선 하회한 코스닥외국인, 한 주만에 '팔자'…7조 넘게 팔아치워 close (0.45%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,400 전일대비 200 등락률 +0.27% 거래량 24,516,030 전일가 74,200 2021.08.18 14:25 장중(20분지연) 관련기사 中 샤오미, 2분기 유럽 스마트폰 시장서 삼성 밀어내고 1위멈추지 않는 셀코리아.. "언제 바닥?"외국인 매도세에도 코스피 3150선 회복…반발 매수세 들어오나 close (0.40%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 796,000 전일대비 2,000 등락률 +0.25% 거래량 182,443 전일가 794,000 2021.08.18 14:25 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매도세에도 코스피 3150선 회복…반발 매수세 들어오나코스피, 기관 매수세 힘입어 상승…장중 1000선 하회한 코스닥원달러 11개월래 '최고'.. 코스닥 2.86% '추락' close (0.25%) 순이었다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 999,000 전일대비 13,000 등락률 -1.28% 거래량 213,471 전일가 1,012,000 2021.08.18 14:25 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매도세에도 코스피 3150선 회복…반발 매수세 들어오나코스피, 기관 매수세 힘입어 상승…장중 1000선 하회한 코스닥원달러 11개월래 '최고'.. 코스닥 2.86% '추락' close (-1.58%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 212,500 전일대비 500 등락률 -0.23% 거래량 557,953 전일가 213,000 2021.08.18 14:25 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매도세에도 코스피 3150선 회복…반발 매수세 들어오나코스피, 기관 매수세 힘입어 상승…장중 1000선 하회한 코스닥원달러 11개월래 '최고'.. 코스닥 2.86% '추락' close (-0.23%)는 하락했다.

같은 시간 코스닥은 전 거래일 대비 0.70%(7.06포인트) 상승한 1018.11을 기록했다. 이날 장 초반 999.26까지 떨어지며 장중 1000선을 하회했다. 하지만 상승 전환된 후 오전 11시55분 1021.69까지 오르기도 했다.

외국인과 기관의 매수세가 거세다. 외국인과 기관은 각각 883원, 19억원을 순매수했다. 개인은 910억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 상승했다. 운송장비·부품의 상승폭은 4.73%로 가장 컸다. 이어 오락·문화(2.09%), 금융(1.96%), 방송서비스(1.80%), 금속(1.46%) 등 순으로 상승했다. 기타 제조(-4.72%), 화학(-1.53%), 운송(-1.16%), 인터넷(-0.93%), 제약(-0.26%) 등 순으로는 하락했다.

강세를 나타낸 시총 상위 10개 종목이 다수다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 41,950 전일대비 5,550 등락률 +15.25% 거래량 14,666,479 전일가 36,400 2021.08.18 14:25 장중(20분지연) 관련기사 에이치엘비, 나노젠과 코로나 백신 ‘나노코박스’ 글로벌 권리인수 협약외국인 매도세에도 코스피 3150선 회복…반발 매수세 들어오나코스피, 기관 매수세 힘입어 상승…장중 1000선 하회한 코스닥 close 의 상승폭은 15.66%로 가장 컸다. 이어 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 311,700 전일대비 12,000 등락률 +4.00% 거래량 300,695 전일가 299,700 2021.08.18 14:25 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매도세에도 코스피 3150선 회복…반발 매수세 들어오나코스피, 기관 매수세 힘입어 상승…장중 1000선 하회한 코스닥원달러 11개월래 '최고'.. 코스닥 2.86% '추락' close (3.67%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 154,200 전일대비 3,900 등락률 +2.59% 거래량 88,765 전일가 150,300 2021.08.18 14:25 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매도세에도 코스피 3150선 회복…반발 매수세 들어오나'한류 페스티벌' KCON…OTT 티빙서 독점 공개개인 한달 만에 1.5兆 순매수…코스피 낙폭 축소 마감 close (2.20%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 62,300 전일대비 500 등락률 +0.81% 거래량 224,633 전일가 61,800 2021.08.18 14:25 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매도세에도 코스피 3150선 회복…반발 매수세 들어오나코스피, 기관 매수세 힘입어 상승…장중 1000선 하회한 코스닥[종목속으로] 2Q 부진 펄어비스…중국 성과에 모든게 달렸다 close (1.62%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 78,600 전일대비 1,500 등락률 +1.95% 거래량 2,750,355 전일가 77,100 2021.08.18 14:25 장중(20분지연) 관련기사 치료제 나왔다! 역대급 바이오株! 시원하게 갑니다!“서린바이오” 놓치신 분! 하나 더 갑니다! 초대형 바이오 후속株!외국인 매도세에도 코스피 3150선 회복…반발 매수세 들어오나 close (1.56%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 121,000 전일대비 4,000 등락률 +3.42% 거래량 918,546 전일가 117,000 2021.08.18 14:25 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매도세에도 코스피 3150선 회복…반발 매수세 들어오나코스피, 기관 매수세 힘입어 상승…장중 1000선 하회한 코스닥원달러 11개월래 '최고'.. 코스닥 2.86% '추락' close (1.20%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 166,700 전일대비 1,700 등락률 +1.03% 거래량 503,955 전일가 165,000 2021.08.18 14:25 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매도세에도 코스피 3150선 회복…반발 매수세 들어오나코스피, 기관 매수세 힘입어 상승…장중 1000선 하회한 코스닥셀트리온제약, 2Q 매출액 987억·영업익 166억 기록 close (0.61%) 순이었다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 66,400 전일대비 900 등락률 -1.34% 거래량 854,370 전일가 67,300 2021.08.18 14:25 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매도세에도 코스피 3150선 회복…반발 매수세 들어오나코스피, 기관 매수세 힘입어 상승…장중 1000선 하회한 코스닥원달러 11개월래 '최고'.. 코스닥 2.86% '추락' close (-1.78%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 422,900 전일대비 1,000 등락률 +0.24% 거래량 27,225 전일가 421,900 2021.08.18 14:25 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매도세에도 코스피 3150선 회복…반발 매수세 들어오나코스피, 기관 매수세 힘입어 상승…장중 1000선 하회한 코스닥코스피, 외국인 매도에도 '3220선' 소폭 상승..."외인 매도세 둔화될 듯" close (-0.40%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 117,800 전일대비 100 등락률 -0.08% 거래량 514,923 전일가 117,900 2021.08.18 14:25 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매도세에도 코스피 3150선 회복…반발 매수세 들어오나코스피, 기관 매수세 힘입어 상승…장중 1000선 하회한 코스닥원달러 11개월래 '최고'.. 코스닥 2.86% '추락' close (-0.34%) 순으로는 떨어졌다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr