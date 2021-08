외국인 매도세에도 코스피 3150선 회복…반발 매수세 들어오나

기관 2800억원 넘는 매수세 나타내

장중 1000선 하회했던 코스닥…1018선까지 오르기도

[아시아경제 공병선 기자] 외국인의 거센 매도세에도 코스피는 3150선을 회복하는 등 강보합을 나타냈다. 코로나19 델타 변이 바이러스의 확산 때문에 경기 회복이 둔화될 수 있다는 우려가 있었지만 최근 계속된 하락세에 대한 반발 매수세가 들어오는 것으로 보인다.

18일 오전 11시3분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.23%(7.15포인트) 상승한 3150.24를 기록했다. 이날 오전 10시17분 3157.50까지 오르기도 했다.

미국의 증시가 경기회복 둔화 우려 때문에 하락한 것이 장 초반 악영향을 끼친 것으로 보인다. 코로나19 델타 변이 바이러스가 확산되면서 7월 미국 소매판매는 전월 대비 1.1% 감소했다. 이에 다우존스30평균지수는 전 거래일보다 0.79%(282.12포인트) 하락한 3만5343.28으로 장을 마쳤다. S&P500지수는 0.71%(31.63포인트) 하락한 4448.08, 나스닥은 0.93%(137.58포인트) 하락한 1만4656.18로 장을 마감했다.

하지만 미국의 산업생산 부문은 회복되는 등 경기 위축이 뚜렷하게 나타나진 않은 것으로 풀이된다. 서상영 미래에셋증권 연구원은 “7월 미국 산업생산은 전월 대비 0.9% 증가하는 등 지속적으로 개선되고 있다”며 “지난주 국내 증시는 여타 국가보다 하락폭이 컸기 때문에 반발 매수세도 국내 증시에 유입될 것”이라고 설명했다.

기관의 매수세가 거세다. 기관은 2867억원을 순매수했다. 개인은 176억원을 사들였다. 반면 외국인은 3071억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 상승했다. 섬유의복의 상승폭은 3.49%로 가장 컸다. 이어 은행(2.23%), 운수창고(1.95%), 통신업(1.42%), 종이목재(1.31%) 등 순이었다. 보험(-1.33%), 의약품(-0.27%), 철강금속(-0.12%), 전기전자(-0.03%) 등 순으로는 떨어졌다.

약세를 나타낸 시가총액 상위 10개 종목이 다수다. 삼성바이오로직스의 낙폭은 1.78%로 가장 컸다. 이어 현대차(-0.94%), 삼성SDI(-0.76%), LG화학(-0.67%), 삼성전자(-0.54%), NAVER(-0.23%) 순으로 하락했다. 카카오뱅크(2.86%), SK하이닉스(1.97%), 카카오(1.41%), 셀트리온(0.55%) 순으로는 올랐다.

같은 시간 코스닥은 전 거래일 대비 0.44%(4.45포인트) 상승한 1015.50을 기록했다. 이날 장 초반 999.26까지 떨어지며 장중 1000선을 하회하기도 했다. 1000 밑으로 떨어진 것은 지난 6월17일 이후 약 2개월 만이다. 하지만 오전 9시41분을 기점으로 상승 전환된 후 1018.45까지 오르기도 했다.

외국인과 기관의 매수세가 지수 상승으로 이어졌다. 외국인과 기관은 각각 729억원, 29억원을 순매수했다. 개인은 802억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 상승했다. 운송장비·부품의 상승폭은 2.44%로 가장 컸다. 이어 종이·목재(1.50%), 비금속(1.44%), 출판·매체복제(1.37%), 금속(1.36%) 등 순으로 상승했다. 기타 제조(-2.83%), 화학(-1.07%), 운송(-0.98%), 인터넷(-0.36%) 등 순으로는 하락했다.

강세를 나타낸 시총 상위 10개 종목이 다수다. 에이치엘비의 상승폭은 6.46%로 가장 컸다. 이어 펄어비스(1.78%), 카카오게임즈(1.17%), 에코프로비엠(0.80%), 엘앤에프(0.60%), CJ ENM(0.53%) 순이었다. CJ ENM은 알테오젠을 밀어내고 다시 시총 상위 10개 종목 안에 들어왔다. SK머티리얼즈(-1.56%), 씨젠(-0.45%), 셀트리온제약(-0.24%), 셀트리온헬스케어(-0.08%) 순으로는 떨어졌다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr