[아시아경제 전진영 기자] 중국 정부가 코로나19 델타 변이 확산을 예의주시하는 가운데 중국 내 코로나19 백신 누적 접종량은 11일 18억회분을 돌파했다.

현지 언론 등에 따르면 중국 국가위생건강위원회는 전날까지 중국 전역에서 총 18억 809만 2000회분의 백신접종이 이뤄졌다고 밝혔다.

앞서 중국은 자체 생산한 시노백과 시노팜 백신의 효능 논란 속에서도 지난달 30일까지 전국에 16억 3739만 5000회분의 백신을 접종했다고 발표하기도 했다.

이러한 대규모 코로나19 백신 접종에도 불구하고 델타 변이 확진자들이 계속 나오자 중국 정부는 부스터샷 효능 검토까지 착수한 상태다.

