[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 예비 대선후보인 유승민 전 의원은 9일 "이재용 부회장의 가석방을 계기로 삼성은 혁신으로 우리 경제에 대한 막중한 책임을 다해줘야 한다"고 밝혔다.

유 전 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "이 부회장의 가석방은 경제 상황과 국민 여론 등을 종합적으로 고려해 내려진 것"이라며 이처럼 말했다.

그는 이어 "향후에는 우리 사회에 정경유착과 이로 인한 권력형 비리가 완전히 사라져야 할 것"이라고도 덧붙였다.

