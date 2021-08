[아시아경제 임춘한 기자] 현대리바트 현대리바트 079430 | 코스피 증권정보 현재가 18,850 전일대비 350 등락률 -1.82% 거래량 145,552 전일가 19,200 2021.08.09 15:30 장마감 관련기사 조용히 미소짓는 인테리어株[클릭 e종목]"현대리바트, 판매채널 확대로 B2C 시장까지 접수"현대리바트, 554억 규모 카타르 LNG 수출기지 가설공사 수주 close 는 9일 연결기준 올해 2분기 영업이익이 51억원으로 전년동기대비 49.6% 줄어든 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다.

매출액은 3530억원으로 전년동기대비 같은 수준을 유지했고, 당기순이익은 9억2000만원으로 86.4% 감소했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr