본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
여성포럼
지식포켓
AK라디오

중기·벤처

B2B 부진에…현대리바트 3Q 영업익 전년比 61.7%↓

이성민기자

입력2025.11.04 15:58

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

매출도 25% 내린 3407억
"수익성 개선에 집중"

현대리바트 가 올해 3분기 부진한 성적표를 받았다. 경기 침체와 인테리어 수요 둔화의 영향으로 매출과 영업이익이 모두 감소했다.


4일 현대리바트는 올 3분기 연결기준 매출 3407억원, 영업이익 37억원을 기록했다고 공시했다. 전년 동기와 비교해 각각 25%, 61.7% 감소한 수치다.

현대리바트 오피스 가구. 현대리바트

현대리바트 오피스 가구. 현대리바트

AD
원본보기 아이콘

3분기 누계 매출은 1조1183억원으로 지난해 같은 기간과 비교해 2676억원(18.4%) 줄었다.


매출 감소의 주된 요인은 B2B(기업 간 거래) 가구 부문 부진이다. 빌트인 등 B2B 가구 매출은 전년 대비 27.5% 줄어든 1116억원에 그쳤다. B2C(기업·소비자 간 거래) 가구 매출은 지난해보다 0.2% 오른 805억원을 기록했다.


현대리바트는 "빌트인 현장이 감소하는 추세고 오피스도 신규 대형 프로젝트 현장이 줄면서 B2B 가구 매출이 줄었다"고 밝혔다.

회사는 시장 침체에 대응하기 위해 수익성 중심의 체질 개선에 집중하고 있다. 빌트인 부문의 수주 원가율을 개선하고, 오피스 기반 B2B 인테리어 사업을 지속 확대한다는 방침이다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"무섭게 팔리네" 귀한 몸 됐다…부동산 대책으로 수혜 받은 곳[부동산AtoZ] "무섭게 팔리네" 귀한 몸 됐다…부동산 대책으로 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

월 71만원에 설거지·청소 다 해주는 '로봇이모' 등장

애들이랑 챗GPT 계정 공유 못 하겠네… 성인용 '에로 모드' 켠다는 올트먼

트럼프·시진핑 들어온 김해공항, APEC 성공의 출발점

"최대 30% 싸다"…수백 평에 영양제 쌓아놓고 셀프 계산, 약국가 '술렁'

"성차별" vs "단순 호칭" 中 승무원 채용 공고 '이모' 논란

진짜 로봇 전쟁?…中 상륙훈련에 '늑대 로봇' 투입

"넉달만에 1.3억 올랐어요"…틈새시장으로 뜨는 서울 오피스텔

새로운 이슈 보기