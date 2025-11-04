B2B 부진에…현대리바트 3Q 영업익 전년比 61.7%↓

매출도 25% 내린 3407억

"수익성 개선에 집중"

4일 현대리바트는 올 3분기 연결기준 매출 3407억원, 영업이익 37억원을 기록했다고 공시했다. 전년 동기와 비교해 각각 25%, 61.7% 감소한 수치다.

3분기 누계 매출은 1조1183억원으로 지난해 같은 기간과 비교해 2676억원(18.4%) 줄었다.

매출 감소의 주된 요인은 B2B(기업 간 거래) 가구 부문 부진이다. 빌트인 등 B2B 가구 매출은 전년 대비 27.5% 줄어든 1116억원에 그쳤다. B2C(기업·소비자 간 거래) 가구 매출은 지난해보다 0.2% 오른 805억원을 기록했다.

현대리바트는 "빌트인 현장이 감소하는 추세고 오피스도 신규 대형 프로젝트 현장이 줄면서 B2B 가구 매출이 줄었다"고 밝혔다.

회사는 시장 침체에 대응하기 위해 수익성 중심의 체질 개선에 집중하고 있다. 빌트인 부문의 수주 원가율을 개선하고, 오피스 기반 B2B 인테리어 사업을 지속 확대한다는 방침이다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



