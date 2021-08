코스피, 외인 매수세에 3230선 마감...반도체株 급등

[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 외국인의 매수세에 힘입어 상승 마감했다. 특히 반도체 대장주인 삼성전자는 13거래일만에 8만원대를 회복했다.

3일 코스피는 전 거래일 대비 14.10p(0.44%) 상승한 3237.14에 마감했다. 지수는 전장보다 1.47p(0.05%) 내린 3221.57에 출발한 이후 등락을 반복하다 결국 상승 마감했다.

투자 주체 별로는 외국인이 6665억원 사들이며 지수를 이끌었다. 외국인이 순매수세를 보인 것은 지난달 27일 이후 6거래일 만이다. 개인과 기관은 각각 6697억원, 347억원 순매도했다.

시가총액 상위 종목 중에서는 반도체 업종이 강세를 나타냈다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,400 전일대비 2,100 등락률 +2.65% 거래량 24,339,360 전일가 79,300 2021.08.03 15:30 장마감 관련기사 삼성전자 수원사업장서 10여명 코로나19 확진…건물 폐쇄삼성·SK·포스코·롯데, 정부와 청년 일경험·공정채용 협업코스피, 3220선 등락 반복...삼성전자 '8만전자' 회복 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 120,000 전일대비 4,000 등락률 +3.45% 거래량 4,396,423 전일가 116,000 2021.08.03 15:30 장마감 관련기사 삼성·SK·포스코·롯데, 정부와 청년 일경험·공정채용 협업코스피, 3220선 등락 반복...삼성전자 '8만전자' 회복 폭염 속 시원하게 터졌다! "o o o" 대형 3사 제치고 잭팟! close 는 각각 2.65%, 3.45% 올랐다. 삼성전자 주가가 8만원을 넘어선 것은 지난달 15일 8만600원을 기록한 이후 13거래일만이다. '8만 전자' 달성 주체는 외국인이었다. 외국인은 이날 삼성전자를 13거래일 만에 처음으로 순매수했다. 기관 역시 2거래일 연속으로 삼성전자 순매수에 나서면서 주가 상승을 견인했다.

이밖에 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 749,000 전일대비 2,000 등락률 +0.27% 거래량 181,067 전일가 747,000 2021.08.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 3220선 등락 반복...삼성전자 '8만전자' 회복 코스피, 개인·기관 매도세에 하락 전환...코스닥도 약세기관 순매수에 코스피 3220선 회복 close (0.27%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 223,500 전일대비 3,500 등락률 +1.59% 거래량 775,231 전일가 220,000 2021.08.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 3220선 등락 반복...삼성전자 '8만전자' 회복 글로벌 500대 기업, 韓 15개…삼성전자 15위코스피, 개인·기관 매도세에 하락 전환...코스닥도 약세 close (1.59%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,800 전일대비 1,100 등락률 +1.30% 거래량 1,193,061 전일가 84,700 2021.08.03 15:30 장마감 관련기사 글로벌 500대 기업, 韓 15개…삼성전자 15위기아, 7월 24.1만대 판매…8.7% 증가겨우 3200선 지킨 코스피…여전히 부담되는 중국發 규제 close (1.30%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 276,000 전일대비 5,000 등락률 +1.85% 거래량 299,662 전일가 271,000 2021.08.03 15:30 장마감 관련기사 글로벌 500대 기업, 韓 15개…삼성전자 15위외국인, 2주 연속 '팔자'…2조원 넘게 순매도"20만 내연차 근로자 실직 위기"…지원위원회 출범 close (1.85%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 265,000 전일대비 1,500 등락률 +0.57% 거래량 279,936 전일가 263,500 2021.08.03 15:30 장마감 관련기사 셀트리온, 계열사와 576억 규모 램시마IV 공급계약코스피, 3220선 등락 반복...삼성전자 '8만전자' 회복 코스피, 3230선 보합권 등락...반도체 업종 강세 close (0.57%) 등이 지수를 끌어올렸다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 428,000 전일대비 5,500 등락률 -1.27% 거래량 830,841 전일가 433,500 2021.08.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 3220선 등락 반복...삼성전자 '8만전자' 회복 코스피, 개인·기관 매도세에 하락 전환...코스닥도 약세코스피, 3230선 보합권 등락...반도체 업종 강세 close (-1.27%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 144,000 전일대비 2,000 등락률 -1.37% 거래량 2,697,098 전일가 146,000 2021.08.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 3220선 등락 반복...삼성전자 '8만전자' 회복 코스피, 개인·기관 매도세에 하락 전환...코스닥도 약세코스피, 3230선 보합권 등락...반도체 업종 강세 close (-1.37%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 853,000 전일대비 11,000 등락률 -1.27% 거래량 224,682 전일가 864,000 2021.08.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 3220선 등락 반복...삼성전자 '8만전자' 회복 글로벌 500대 기업, 韓 15개…삼성전자 15위코스피, 개인·기관 매도세에 하락 전환...코스닥도 약세 close (-1.27%) 등은 하락했다.

코스닥은 전일대비 1.69p(0.16%) 내린 1036.11에 마감했다. 지수는 전장보다 1.11p(0.11%) 오른 1038.91에 출발했지만 외국인과 기관의 매도세에 하락으로 장을 마쳤다.

투자자 별로는 개인이 1327억원 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 413억원, 733억원 순매도했다.

코스닥 시가총액 상위주에서는 등락이 엇갈렸다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 83,400 전일대비 3,000 등락률 -3.47% 거래량 4,020,105 전일가 86,400 2021.08.03 15:30 장마감 관련기사 [특징주]中 관영언론 "게임은 정신적 아편" 발언에...국내 게임주 일제히 급락코스피, 3220선 등락 반복...삼성전자 '8만전자' 회복 코스피, 3230선 보합권 등락...반도체 업종 강세 close (-3.47%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 70,900 전일대비 5,200 등락률 -6.83% 거래량 1,957,623 전일가 76,100 2021.08.03 15:30 장마감 관련기사 [특징주]中 관영언론 "게임은 정신적 아편" 발언에...국내 게임주 일제히 급락코스피, 3220선 등락 반복...삼성전자 '8만전자' 회복 코스피, 개인·기관 매도세에 하락 전환...코스닥도 약세 close (-6.83%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 36,200 전일대비 550 등락률 -1.50% 거래량 960,696 전일가 36,750 2021.08.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 3230선 보합권 등락...반도체 업종 강세기관 순매수에 코스피 3220선 회복기관 순매수 지속…코스피, 오후에도 상승세 close (-1.50%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 81,700 전일대비 100 등락률 -0.12% 거래량 248,413 전일가 81,800 2021.08.03 15:30 장마감 관련기사 바디텍메드, 2Q 영업익 166억…전년比 10.5%↑기관 순매수에 코스피 3220선 회복기관 순매수 지속…코스피, 오후에도 상승세 close (-0.12%) 등이 지수를 끌어내렸다. 반면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 114,000 전일대비 1,300 등락률 +1.15% 거래량 465,403 전일가 112,700 2021.08.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 3220선 등락 반복...삼성전자 '8만전자' 회복 코스피, 개인·기관 매도세에 하락 전환...코스닥도 약세코스피, 3230선 보합권 등락...반도체 업종 강세 close (1.15%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 292,800 전일대비 6,300 등락률 +2.20% 거래량 514,273 전일가 286,500 2021.08.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 3220선 등락 반복...삼성전자 '8만전자' 회복 코스피, 개인·기관 매도세에 하락 전환...코스닥도 약세코스피, 3230선 보합권 등락...반도체 업종 강세 close (2.20%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 146,000 전일대비 300 등락률 +0.21% 거래량 120,011 전일가 145,700 2021.08.03 15:30 장마감 관련기사 코스피, 3220선 등락 반복...삼성전자 '8만전자' 회복 코스피, 개인·기관 매도세에 하락 전환...코스닥도 약세코스피, 3230선 보합권 등락...반도체 업종 강세 close (0.21%) 등은 올랐다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr