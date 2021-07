이재명 "소상공인 등 사회적 약자 권익위해 국민만 믿고 돌파하겠다"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 가맹점 업주, 소상공인 등 사회적 약자의 권익보호를 위해 국민만 믿고 정면 돌파하겠다는 의지를 다졌다.

이 지사는 27일 페이스북에 올린 '공정의 출발은 힘의 균형. 국민만 믿고 돌파하겠습니다'라는 글을 통해 "하루가 멀다 하고 나오는 갑질 뉴스에 국민들이 매번 불매운동을 할 수는 없다"며 "지금 이 순간에도 오매불망 공정위 결정만 기다리는 수많은 소상공인의 삶은 초토화 직전"이라고 엄중한 현 상황을 걱정했다.

이어 "필요한 개혁일수록 기득권 저항이 거센데, 최근 발표한 정책 중 하나인 가맹점과 소상공인 등 '을'들의 단체결성 및 협상권도 마찬가지"라며 "개별 '을'이 모여 공동으로 문제를 해결하도록 하는 것이 어떻게 '반기업적 정책'이 될 수 있는지 의문"이라고 비판했다.

특히 "사측은 대외 경쟁력을 이유로 질색하고, 노동자 측은 기울어진 노사관계를 이야기하며 맞서는 끝없는 갈등의 쳇바퀴는 멈춰야 한다"고 강조했다.

이 지사는 나아가 "이미 국회에서 관련 법안이 논의된 바 있다"며 "결국 핵심은 일을 미루지 않는 결단, 기득권 저항을 직면하는 용기이고, 지금까지 그래왔듯이 국민만 믿고 두려움 없이 돌파하겠다"고 약속했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr