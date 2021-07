외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…LG전자 사고 삼성전자 팔고

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 한 주만에 매도세로 돌아섰다.

25일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 19일부터까지 23일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 6859억원을 순매도했다. 외국인은 코스피시장에서 9582억원을 팔아치운 반면 코스닥시장에서는 2722억원을 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 166,500 전일대비 2,500 등락률 +1.52% 거래량 1,191,816 전일가 164,000 2021.07.23 15:30 장마감 관련기사 LG전자, 제1회 로봇 인큐베이션 공모전 "고객 아이디어 모은다"상반기 매출 월풀 추월한 LG전자, 연간 매출 1위 '눈앞'"전력 대란 막자"…제조현장도 '절전' 고군분투 close 였다. 외국인은 지난 주 LG전자를 2254억원 순매수했다. 뒤이어 우리금융지주 우리금융지주 316140 | 코스피 증권정보 현재가 11,200 전일대비 450 등락률 -3.86% 거래량 36,701,721 전일가 11,650 2021.07.23 15:30 장마감 관련기사 우리금융, 주당 150원 중간배당 결정동양생명, 우리금융지주 지분 전량 매각[클릭 e종목]우리금융지주, 깜짝 실적 달성…"올 배당수익률 7%" close 를 2051억원 순매수했다. 이밖에 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 353,500 전일대비 7,500 등락률 +2.17% 거래량 838,140 전일가 346,000 2021.07.23 15:30 장마감 관련기사 포스코 "하반기도 수요 견조…조선소 물량 우선 공급"(상보)포스코, 2분기 영업익 2兆 '역대 최고'[컨콜] 포스코 "2030년까지 107억달러 투자해 조강능력 6000만t 확보" close ·1152억원), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 100,400 전일대비 200 등락률 +0.20% 거래량 5,814,696 전일가 100,200 2021.07.23 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 상승 마감…철강·금속, 인터넷 업종 강세코스피 오후에도 오름세 지속…코스닥 연고점 다시 뚫어‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close (1104억원), 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 112,000 전일대비 9,500 등락률 +9.27% 거래량 2,167,518 전일가 102,500 2021.07.23 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 코스피·코스닥 상승 마감…철강·금속, 인터넷 업종 강세[특징주] 예스24, 카카오뱅크 수요예측 흥행에 20%↑ close (967억원), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 751,000 전일대비 13,000 등락률 +1.76% 거래량 253,498 전일가 738,000 2021.07.23 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 상승 마감…철강·금속, 인터넷 업종 강세코스피 오후에도 오름세 지속…코스닥 연고점 다시 뚫어코스피, 기관 순매수세에 오전 중 오름세 지속…3260선 close (725억원), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 73,100 전일대비 200 등락률 -0.27% 거래량 695,770 전일가 73,300 2021.07.23 15:30 장마감 관련기사 코스피, 기관 순매수세에 오전 중 오름세 지속…3260선[클릭 e종목]아이폰 슈퍼사이클…LG디스플레이·LG이노텍 등 주가 재평가외국인, 5주 연속 '팔자'…LG화학 사고 삼성전자 팔고 close (700억원), SK아이이테크놀로지 SK아이이테크놀로지 361610 | 코스피 증권정보 현재가 235,500 전일대비 5,000 등락률 +2.17% 거래량 480,565 전일가 230,500 2021.07.23 15:30 장마감 관련기사 김빠진 IPO 시장…체면 세운 '카뱅', 역대급 흥행모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (681억원), SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 305,000 전일대비 4,500 등락률 -1.45% 거래량 370,050 전일가 309,500 2021.07.23 15:30 장마감 관련기사 SK텔레콤, 1주당 2500원 분기배당5G순항에 마케팅 부담↓…통신사 2Q 실적 '맑음'[클릭 e종목]"SK텔레콤, 지속되는 실적 개선세 주목" close (605억원), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 272,400 전일대비 6,500 등락률 +2.44% 거래량 398,031 전일가 265,900 2021.07.23 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 상승 마감…철강·금속, 인터넷 업종 강세코스피 오후에도 오름세 지속…코스닥 연고점 다시 뚫어外人·기관 양매수… 코스피 두달 만에 1%대 상승마감 close (570억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,300 전일대비 400 등락률 -0.50% 거래량 9,098,910 전일가 79,700 2021.07.23 15:30 장마감 관련기사 가석방 요건 채우는 이재용…삼성전자 '투자시계'에 쏠린 눈 코스피·코스닥 상승 마감…철강·금속, 인터넷 업종 강세코스피 오후에도 오름세 지속…코스닥 연고점 다시 뚫어 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 6845억원 순매도했다. 이어 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 118,500 전일대비 1,000 등락률 -0.84% 거래량 1,747,651 전일가 119,500 2021.07.23 15:30 장마감 관련기사 SK, 민간기업 최초 '탄소감축인증센터' 신설…넷제로 경영 가속화'마지막 관문' 中 인텔 낸드 인수 승인 기다리는 SK하이닉스 코스피·코스닥 상승 마감…철강·금속, 인터넷 업종 강세 close 를 2316억원 팔았다. 이밖에 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 225,500 전일대비 3,000 등락률 -1.31% 거래량 1,574,776 전일가 228,500 2021.07.23 15:30 장마감 관련기사 제주신라호텔 투숙객, 현대차 아이오닉5 무료 시승현대차 '제6회 브릴리언트 키즈 모터쇼' 참가작 공모현대차-UL, 전기차 배터리 재사용 시스템 안전성 강화 '맞손' close (1397억원), 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 452,000 전일대비 12,000 등락률 +2.73% 거래량 1,094,026 전일가 440,000 2021.07.23 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 상승 마감…철강·금속, 인터넷 업종 강세코스피 오후에도 오름세 지속…코스닥 연고점 다시 뚫어모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close ·1202억원), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,527,000 전일대비 100,000 등락률 -6.15% 거래량 166,903 전일가 1,627,000 2021.07.23 15:30 장마감 관련기사 2분기 역대 최대 실적 냈지만...LG생건 목표가 줄하향에 약세[클릭 e종목]"LG생활건강, 실적 불확실성 부각"…투자의견 '중립'[클릭 e종목] 아쉬운 화장품…2Q 기대 밑돈 LG생건 close (963억원), HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 41,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,820,670 전일가 41,900 2021.07.23 15:30 장마감 관련기사 HMM, 1만6000TEU급 컨테이너선 8척 모두 '만선 출항'외국인, 6주만에 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 사들여HMM, 36번째 임시선박 출항…"수출물류 지원" close (881억원), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 52,200 전일대비 400 등락률 +0.77% 거래량 1,366,442 전일가 51,800 2021.07.23 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]KB금융, 창립이래 최초 중간배당 결정카카오뱅크 공모가 3만9000원 확정…금융주 1위 등극 가능성↑외국인, 6주만에 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 사들여 close (866억원), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 279,500 전일대비 2,500 등락률 -0.89% 거래량 455,101 전일가 282,000 2021.07.23 15:30 장마감 관련기사 車업계 실적 개선에…현대모비스도 2분기 호실적(종합)[속보]현대모비스, 2분기 매출 10.2조원…전년比 36.5%↑[속보]현대모비스, 2분기 영업익 5636억원…전년比 234%↑ close (526억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 149,500 전일대비 2,000 등락률 +1.36% 거래량 5,249,906 전일가 147,500 2021.07.23 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 상승 마감…철강·금속, 인터넷 업종 강세코스피 오후에도 오름세 지속…코스닥 연고점 다시 뚫어코스피, 기관 순매수세에 오전 중 오름세 지속…3260선 close (510억원), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 812,000 전일대비 18,000 등락률 +2.27% 거래량 59,714 전일가 794,000 2021.07.23 15:30 장마감 관련기사 [특징주]카카오게임즈, '오딘 질주'로 급등…52주 최고가 [특징주]엔씨소프트, 신작 '블소2' 출시 앞두고 3% 강세 [클릭 e종목] "오딘에 치인 리니지…엔씨 2Q 영업익 전년比 37%↓" close (452억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

증시는 당분간 뚜렷한 방향성을 가지기는 어려운 상황이라는 분석이다. 김영환 NH투자증권 연구원은 "미국을 필두로 글로벌 경기방향성에 대한 논란이 있는 만큼 주식시장이 뚜렷한 방향성을 가지기는 어려운 상황으로 종목장 대응이 필요하다"면서 "2022년까지의 장기 실적 전망이 양호한 업종을 중심으로 순환매 차원에서 테마가 형성될 수 있는 주식들을 선별하는 것이 중요하다"고 말했다.

