코스피·코스닥 상승 마감…철강·금속, 인터넷 업종 강세

삼성전자·SK하이닉스 약세 속 NAVER·카카오 강세

외국인·기관 순매수에 코스닥지수 연중 최고치 경신

카카오뱅크 수요예측 강세에 한국금융지주·예스24 ↑

[아시아경제 이민지 기자]코스피와 코스닥지수가 상승 마감했다. 코스닥지수는 연중 최고치로 장을 끝마쳤다.

23일 코스피는 전 거래일 대비 0.13%(4.12포인트) 오른 3254.42로 장을 끝마쳤다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.10%(3.23포인트) 오른 3253.44로 출발했다. 장 초반 하락 전환 하기도 했지만, 기관의 순매수가 이어지면서 상승 마감했다. 투자자 동향을 보면 기관은 홀로 2632억원어치 주식을 사들였고 개인과 외국인은 각각 893억원, 1636억원어치 주식을 팔아치웠다.

이경민 대신증권 연구원은 “외국인이 하루 만에 현 선물 순매도로 전환한 3250선에서 등락을 반복하며 개별 종목 장세를 이어갔다”고 말했다. 코스피는 등락 과정에 저점을 높여나가고 있는 것으로 분석된다. 이경민 연구원은 “지난주 장중 저점은 3241포인트로 심리적 불안과 수급 부담이 가중됐음에도 불구하고 등락 과정에서 저점을 높여갔다는 점은 상승의 힘이 세지고 있음을 시사한다”고 말했다.

업종별로 보면 의료정밀(3.05%), 철강·금속(2.50%), 섬유·의복(2.33%)의 상승률이 두드러졌다. 철강·금속 부문은 하반기 중국 지방 정부별 철강 감산 계획 발표와 가격 재반등 영향이 반영된 것으로 보인다. 의료정밀업 중에선 덴티움(6.5%), 에스디바이오센서(3.6%) 등이 오름세를 이어갔다. 철강 금속 업종은 대부분 상승했는데 부국철강(13%), 대양금속(6.7%), 고려아연(5.6%), 한국특강(3.3%), 세아특수강(2.4%) 등이 강세를 보였다.

시가총액 상위종목을 보면 NAVER(2.73%), 카카오(1.36%) 등 인터넷 플랫폼 업체들이 강세를 이어갔다. 이외에도 삼성바이오로직스(1.02%), LG화학(0.24%), 삼성SDI(1.76%) 등도 상승 마감했다. 반대로 삼성전자(-0.50%), SK하이닉스(-0.84%), 현대차(-1.31%) 등은 하락했다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.50%(5.25포인트) 오른 1055.50을 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.26%(2.76포인트) 오른 1053.01로 출발해 오름세를 지속하고 있다. 이날 코스닥지수는 연중 최고치로 장을 끝냈다. 장중엔 연중 최고점을 기록하기도 했는데 오전 11시 7분께 1059.18선에서 거래됐다. 이는 직전 최고치인 1055.82(7월 15일)보다 높은 수준이다.

투자자 동향을 보면 외국인과 기관은 각각 689억원, 58억원어치 주식을 사들였고 개인은 홀로 562억원어치 주식을 팔아치웠다. 기관은 홀로 319억원어치 주식을 팔았다. 시가총액 상위종목을 보면 카카오게임즈(0.20%), 에코프로비엠(2.44%), CJ ENM(0.29%), 에이치엘비(1.77%) 등은 상승했다.

이외에도 카카오뱅크가 사상 최대 수요 예측 소식을 전하자 관련 주들도 강세를 이어갔다. 지분가치 부각으로 한세 예스24홀딩스(30%), 예스24(30%), 한국금융지주(9.27%) 등은 상승했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr