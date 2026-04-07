고려아연 IT 계열사 서린정보기술, '엑시스아이티'로 사명 변경

인공지능 기반 서비스

지능형 IT 솔루션 추진 계획

고려아연 고려아연 close 증권정보 010130 KOSPI 현재가 1,476,000 전일대비 8,000 등락률 -0.54% 거래량 12,675 전일가 1,484,000 2026.04.07 13:54 기준 관련기사 숨죽인 MBK, 달리는 한앤컴퍼니…투자회수 '랠리' [단독]내부통제 법제화 반대하는 사모펀드 고려아연 주주대표소송 첫 변론…문서제출명령 인용 여부 쟁점 전 종목 시세 보기 의 IT 계열사 서린정보기술이 '엑시스아이티(AXIS IT)'로 사명을 변경하고 새롭게 출발한다.

엑시스아이티는 지난달 18일 정기주주총회에서 정관 일부 변경 안건(상호 변경 등)을 의결한 데 이어, 이달 3일 사업자등록 변경을 완료했다고 7일 밝혔다.

국문 사명은 '엑시스아이티 주식회사', 영문 사명은 'AXIS IT Corporation'이다. 새 사명은 변화와 혁신의 중심축(Axis)으로서 기업의 디지털 전환을 주도하겠다는 의미를 담고 있다. 인공지능과 지능형 서비스를 기반으로 한 사업 방향을 반영했다.

1996년 설립된 엑시스아이티(옛 서린정보기술)는 고려아연의 IT 계열사로 그룹의 디지털 전환을 지원해 왔다. 국내 주요 사업장의 IT 인프라 운영과 시스템 고도화를 수행해왔고, 해외 법인 지원을 통해 글로벌 IT 운영 역량을 축적해 왔다.

최근에는 고려아연이 미국 테네시주 클락스빌에 건설 중인 '크루서블 프로젝트(Crucible Project)'에 참여하며 그룹의 글로벌 사업 확장에 맞춰 IT 지원 범위를 확대하고 있다. 축적된 시스템 구축 및 운영 경험을 바탕으로 인프라, 업무 시스템, 솔루션 등 대외 사업을 강화하고

있다. 향후 인공지능 기반 서비스와 지능형 IT 솔루션을 중심으로 사업을 추진할 계획이다.

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엑시스아이티 관계자는 "이번 사명 변경은 급변하는 기술 환경에 대응하고 미래 성장 기반을 강화하기 위한 전략적 결정"이라며 "AI 퍼스트 기업으로의 전환을 통해 고객의 디지털 혁신을 지원하겠다"고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



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