[e공시 눈에 띄네] 코스피-5일

◆ 세아제강지주 =계열사 에스에스아이케이에 150억원 대여 결정

◆ 화승코퍼레이션 =계열사 화승소재에 360억원 규모 채무보증 결정

◆ 광주신세계 =주주가치 제고 위해 당기순이익의 20%이상 배당 결정. 향후 3년간 점전적 확대 예정

◆ 기아 =특수관계인인 현대차증권의 특정금전신탁(MMT) 500억원 매수

◆ ESR켄달스퀘어리츠 =종속사 ESR켄달스퀘어에셋2호위탁관리부동산투자회사가 켄달스퀘어엘피김해상동전문투자형사모부동산투자회사 등으로부터 김해2, 안성2, 안성3, 안성4 및 이천5 물류센터를 7800억원에 취득 결정

◆ 세원정공 =대구지법으로부터 현직 임원 김문기, 김상현의 배임 유죄 판결

◆ 한국특강 =칠서공장 제강생산시설 사고발생으로 일부 기계장치가 손상돼 BILLET 생산 일시 중단. 다음달 1일 생산 재개 예정

◆ 삼성물산 =자회사 삼성 C&T코퍼레이션 사우디아라비아에 대해 8390억원 규모 채부보증 결정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr