김석환 부회장 "주주친환 기업"…한세그룹, 3년간 배당 2배 확대

한세예스24홀딩스, 주당 배당금 최소 500원…핵심 계열사 모두 주주환원 확대

배당 절차 개편과 사업 경쟁력 강화로 기업가치 제고 추진



한세 예스24 예스24 close 증권정보 053280 KOSDAQ 현재가 3,390 전일대비 40 등락률 -1.17% 거래량 11,166 전일가 3,430 2026.03.31 10:02 기준 관련기사 한세예스24그룹 "2030년까지 매출 5조…의류·모빌리티·AI로 포트폴리오 다각화" "랜섬웨어 당했다" 신고기업 중 '열에 여덟'은 중소기업 [단독]네이버 스마트스토어 판매자 73만명 정보, 다크웹서 ‘매물’로 전 종목 시세 보기 그룹이 주주환원 정책을 한층 강화하고 기업가치 제고에 속도를 낸다.

한세예스24홀딩스를 비롯해 한세실업, 예스24 등 그룹은 주요 계열사는 최근 이사회 결의를 통해 2026년부터 2028년까지 적용되는 새로운 중장기 배당정책을 발표했다.

지주사인 한세예스24홀딩스 한세예스24홀딩스 close 증권정보 016450 KOSPI 현재가 4,265 전일대비 10 등락률 -0.23% 거래량 9,839 전일가 4,275 2026.03.31 10:02 기준 관련기사 한세예스24그룹 "2030년까지 매출 5조…의류·모빌리티·AI로 포트폴리오 다각화" [막오른 2세 승계]⑦한세家 지분 얽히고설킨 퍼즐…분쟁 불씨 남긴 승계 구도 한세 막내딸이 품은 '컬리수'…리뉴얼 중 돌연 영업중단[Why&Next] 전 종목 시세 보기 는 최소 주당 배당금을 기존 250원에서 500원으로 두 배 인상한다. 한세실업은 500원에서 600원으로, 예스24는 200원에서 250원으로 각각 상향 조정해 적극적인 이익 환원을 추진한다.

특히 한세실업 한세실업 close 증권정보 105630 KOSPI 현재가 11,180 전일대비 190 등락률 -1.67% 거래량 16,107 전일가 11,370 2026.03.31 10:02 기준 관련기사 [특징주]관세 고비 넘긴 한세실업, 증권가 목표가 상향에 4%↑ 김동녕 회장, 경영 복귀했다…한세실업 3인 대표 체제로 한세예스24그룹 "2030년까지 매출 5조…의류·모빌리티·AI로 포트폴리오 다각화" 전 종목 시세 보기 과 예스24는 고배당기업 기준을 충족했다. 고배당기업은 배당성향이 40% 이상이거나, 25% 이상이면서 전년 대비 배당금이 10% 이상 증가한 기업을 의미한다. 한세실업은 최근 사업연도에서 배당성향 41.27%를 기록했고, 예스24는 배당금 증가율 요건을 충족하며 해당 기준에 부합했다.

한세실업과 예스24는 지난 27일 한국거래소를 통해 기업가치 제고 계획도 자율 공시했다. 단순한 배당 확대에 그치지 않고, 중장기 경쟁력 확보를 통해 근본적인 가치 상승을 이루겠다는 전략이다.

한세실업은 글로벌 의류 ODM 경쟁력 강화를 위해 디자인 역량과 고부가 제품 비중 확대, 생산 자동화 및 디지털 역량 강화, 중남미 생산기지 확장과 공급망 효율화 등을 주요 실행 과제로 제시했다. 예스24는 안정적인 거래액 성장과 함께 AI 기반 플랫폼 고도화 및 보안 강화로 고객 신뢰를 높이고, 점진적인 주주환원 확대를 이어갈 계획이다.

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또한 그룹은 글로벌 기준에 맞춘 배당 절차 개편도 단행했다. 기존에는 배당 기준일을 먼저 정한 뒤 배당금을 확정했지만, 앞으로는 배당금을 먼저 확정하고 이후 기준일을 설정하는 방식으로 변경한다. 이를 통해 투자자들은 배당 규모를 사전에 확인하고 투자 판단을 내릴 수 있어 예측 가능성이 높아지게 된다.

김석환 한세예스24홀딩스 부회장 원본보기 아이콘

김석환 한세예스24홀딩스 부회장은 "이번 중장기 배당정책 상향과 앞서 선제적으로 진행한 배당절차 개선 등은 주주들의 예측 가능성을 높이고 실질적인 이익을 환원하기 위한 그룹 차원의 강력한 의지"라며 "지속적으로 미래 성장 동력을 확보하고, 주주친화적인 경영을 펼쳐 그룹의 견조한 성장이 주주가치 제고로 이어질 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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