[특징주]1분기 호실적 기대…고려아연, 3%대↑

1분기 어닝 서프라이즈(깜짝실적) 기대감 속에 고려아연 고려아연 close 증권정보 010130 KOSPI 현재가 1,649,000 전일대비 68,000 등락률 +4.30% 거래량 15,011 전일가 1,581,000 2026.04.13 11:00 기준 관련기사 고려아연 IT 계열사 서린정보기술, '엑시스아이티'로 사명 변경 숨죽인 MBK, 달리는 한앤컴퍼니…투자회수 '랠리' [단독]내부통제 법제화 반대하는 사모펀드 전 종목 시세 보기 의 주가가 오름세다.

13일 오전 10시24분 기준 고려아연은 전 거래일보다 4만9000원(3.10%) 상승한 163만원에 거래됐다.

이날 장재혁 메리츠증권 연구원은 고려아연의 1분기 연결 영업이익이 전년 동기 대비 130.7%, 전분기 대비 45.9% 증가한 6254억원을 기록할 것으로 전망했다. 이는 시장 평균 전망치인 5005억원을 24.9% 상회하는 수준이다.

장 연구원은 "금과 은 가격의 급등, 달러 대비 원화 환율 강세, 황산 가격 호조가 별도 실적을 견인했다"며 "자회사 SMC 역시 귀금속 강세에 따른 수익성 개선 효과를 누린 것으로 파악된다"고 설명했다.

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장 연구원은 "당분간 호실적 기대감에 따른 우호적인 주가 흐름이 이어질 것"이라면서도 "2분기 실적 전망 시기부터는 시장의 관심이 이익 지속 가능성으로 이동할 가능성이 높으므로 귀금속 가격 흐름과 실적 피크아웃 강도를 신중히 점검해야 한다"고 덧붙였다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



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