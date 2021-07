델타 쇼크에 外人 '썰물'… 코스닥도 하락 전환

[아시아경제 지연진 기자]21일 국내 증시가 코로나19 델타 변이 바이러스 확산 쇼크가 계속되고 있다. 상승 개장한 코스피는 외국인의 매도 물량이 쏟아지면서 오전 장중 하락 전환한 뒤 오후들어 낙폭을 확대하고 있고, 코스닥도 상승폭을 반납하고 있다.

코스피 지수는 이날 오후 2시 기준 전일대비 14.70포인트(0.45%) 하락한 3217.93을 기록 중이다. 개인이 6731억원 상당을 순매도했지만, 외국인과 기관이 각각 4119억원과 2782억원 상당을 순매도하며 지수 하락을 이끌고 있다.

시가총액 상위 10개종목에선 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 228,000 전일대비 1,000 등락률 +0.44% 거래량 530,793 전일가 227,000 2021.07.21 14:17 장중(20분지연) 관련기사 현대차 3년연속 무분규 잠정합의 ‘파업 위기 극복’코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 현대차, 프리미엄 SUV '알카자르' 인도출시 한달만에 1만1000대 예약 close (+0.66%)와 기아(0.23%)만 오름세를 기록 중이다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,600 전일대비 400 등락률 -0.51% 거래량 9,521,860 전일가 79,000 2021.07.21 14:17 장중(20분지연) 관련기사 미래에셋증권, ELW 264개 종목 신규 상장코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 코스피, 외인 팔자에 낙폭 확대 '3210선' 밀려...에코프로비엠 등 2차전지주 급락 close (-0.51%)를 비롯해 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 117,000 전일대비 1,500 등락률 -1.27% 거래량 2,175,580 전일가 118,500 2021.07.21 14:17 장중(20분지연) 관련기사 미래에셋증권, ELW 264개 종목 신규 상장코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 코스피, 외인 팔자에 낙폭 확대 '3210선' 밀려...에코프로비엠 등 2차전지주 급락 close (-1.27%), 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 430,500 전일대비 8,500 등락률 -1.94% 거래량 698,723 전일가 439,000 2021.07.21 14:17 장중(20분지연) 관련기사 ‘자이언트스텝' 보다 큰 거 온다! 신기록 세울 "ㅇㅇㅇ" 입수코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 코스피, 외인 팔자에 낙폭 확대 '3210선' 밀려...에코프로비엠 등 2차전지주 급락 close -2.16%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 145,500 전일대비 6,500 등락률 -4.28% 거래량 9,213,182 전일가 152,000 2021.07.21 14:17 장중(20분지연) 관련기사 미래에셋증권, ELW 264개 종목 신규 상장코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 코스피, 외인 팔자에 낙폭 확대 '3210선' 밀려...에코프로비엠 등 2차전지주 급락 close (-4.28%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 909,000 전일대비 4,000 등락률 -0.44% 거래량 106,563 전일가 913,000 2021.07.21 14:17 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 델타 변이 우려에 코스피 '3220선' 약세...전문가들 "추가 하락은 제한적"델타 변이 우려 나스닥 급락에 국내 증시도 하락세...'3220선' 약세 close (-0.99%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 813,000 전일대비 2,000 등락률 -0.25% 거래량 111,953 전일가 815,000 2021.07.21 14:17 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] 대한유화, 성장 모멘텀 재부각코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 델타 변이 우려에 코스피 '3220선' 약세...전문가들 "추가 하락은 제한적" close (-0.14%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 269,500 전일대비 3,500 등락률 -1.28% 거래량 437,828 전일가 273,000 2021.07.21 14:17 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 코스피, 외인 팔자에 낙폭 확대 '3210선' 밀려...에코프로비엠 등 2차전지주 급락 close (-1.10%) 등은 외국인들의 매도 물량을 쏟아내며 줄줄이 하락중이다.

이경민 대신증권 연구원은 "지난밤 미국 증시가 강한 반등을 보였지만 전날 상대적으로 선전한 국내 증시는 장초반 반등 강도가 약했다"며 "장초반 코로나 확진자수가 1700명이 넘는다는 소식이 전해진데다 미국 선물시장에선 나스닥 중심의 약보합세가 나타났고 원달러 환율이 1151원까지 오르며 외국인들과 프로그램 매물이 출회하며 하락 반전했다"고 설명했다.

같은시간 코스닥 지수는 전일대비 1.36포인트(0.13%) 하락한 1042.30을 나타냈다. 개인이 2614억원 어치를 순매수한 반면, 외국인과 기관은 각각 1355억원과 1188억원 상당을 팔아치웠다.

코스닥 시장에선 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 88,400 전일대비 4,500 등락률 +5.36% 거래량 8,805,587 전일가 83,900 2021.07.21 14:17 장중(20분지연) 관련기사 올여름 최대 수혜주! "o o o" 대형3사 다 제쳤다! [특징주]카카오게임즈, "12만원 간다" 전망에 9%대 강세 코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 close 는 신작 게임의 성공으로 큰 폭의 실적 개선에 대한 기대감으로 6.20% 올랐고, SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 429,100 전일대비 29,100 등락률 +7.27% 거래량 133,827 전일가 400,000 2021.07.21 14:17 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "OLED 소재부터 2차전지까지…다 갖출 SK머티리얼즈"코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 SK머티리얼즈, 2분기 영업이익 681억원…전년比 20.4%↑ close 가 2차 전지 사업 진출 소식으로 6.72% 상승 중이다. 반면, 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 78,200 전일대비 6,200 등락률 -7.35% 거래량 990,604 전일가 84,400 2021.07.21 14:17 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]펄어비스, 2Q 실적 부진 우려+붉은사막 출시 지연 전망에 약세코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 반도체 업종 약세와 코로나19의 확산세…코스피·코스닥 동반 하락 마감 close 가 신작게임 붉은사막의 출시 연기 소식이 전해지며 7.35% 급락했고, 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 115,800 전일대비 900 등락률 -0.77% 거래량 574,713 전일가 116,700 2021.07.21 14:17 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 델타 변이 우려에 코스피 '3220선' 약세...전문가들 "추가 하락은 제한적"델타 변이 우려 나스닥 급락에 국내 증시도 하락세...'3220선' 약세 close (-0.94%)와 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 267,200 전일대비 1,300 등락률 -0.48% 거래량 470,167 전일가 268,500 2021.07.21 14:17 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 [종목속으로]에코프로비엠, 2차전지 강세에 가속페달모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close (-0.67%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 149,500 전일대비 3,400 등락률 -2.22% 거래량 222,015 전일가 152,900 2021.07.21 14:17 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 델타 변이 우려에 코스피 '3220선' 약세...전문가들 "추가 하락은 제한적"델타 변이 우려 나스닥 급락에 국내 증시도 하락세...'3220선' 약세 close (-2.29%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 78,700 전일대비 1,400 등락률 -1.75% 거래량 1,113,052 전일가 80,100 2021.07.21 14:17 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 델타 변이 우려에 3거래일 연속 약세...'3230선' 마감 신풍제약 저리 가라! 신약재료+美승인!! 바이오 판도 뒤엎을 황금株! 거래소, K-뉴딜 지수선물 등 17개 신규 파생상품 거래 개시 close (-1.12%) 등도 약세다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 "코로나 이슈가 완전 해소되지 않아 상승을 이어가기에는 미진한 모습"이라며 "단기적으로 실적 호전 기대가 높은 종목군을 중심으로 강세를 보이고 있다"고 설명했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr