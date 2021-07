bhc치킨, 닭다리 통살로 만든 ‘싸이순살’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] bhc치킨은 100% 국내산 닭다리살로 만든 ‘bhc 싸이순살’ 치킨을 14일 전국 매장에서 선보인다고 밝혔다.

싸이순살은 넓적다리의 통살을 그대로 사용한 치킨으로 겉은 바삭하고 속은 육즙이 풍부해 부드럽고 촉촉하고 쫄깃한 식감을 제대로 즐길 수 있는 것이 특징이다.

특히 뼈를 발라낼 필요가 없으며 크래커를 먹는 듯한 바삭바삭한 식감과 한입에 먹기 좋은 크기로 개발돼 아이들 간식으로 제격이다. 또한 고소한 맛과 함께 매콤한 맛을 가미해 어른들도 간식 혹은 술안주로도 즐길 수 있어 남녀노소 누구나 함께 즐겨 먹을 수 있는 메뉴다.

김충현 bhc치킨 연구소장은 “가치소비를 중시하는 MZ 세대를 중심으로 하는 소비 트렌드로 인해 다양한 고객 니즈를 충족시키기 위한 신메뉴 개발 경쟁이 치열하다”며 “그동안 메뉴 개발에 강점을 보인 bhc치킨이 앞으로도 핵심 역량을 더욱 집중해 고객이 만족하는 제품개발로 트렌드를 선도해 나가겠다”고 말했다.

