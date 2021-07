성동구 코로나검사 대기줄 없애!... 전국 최초 실시간 대기안내시스템 도입

지난해 전국 최초로 코로나19 방역 위해 모바일 전자출입명부 고안한 이후 14일부터 현장에 방문하지 않아도 모바일과 홈페이지에서 진료소별 대기인원 확인 가능

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)가 또 다시 코로나19 행정에서 앞선 행보를 보여 눈길을 모은다.

지난해 전국 최초로 코로나19 방역을 위해 모바일 전자출입명부를 고안했던 성동구가 14일부터 ‘대기인원 실시간 안내시스템’을 도입, 코로나19 검사 긴 대기줄 없애기에 나섰다.

‘대기인원 실시간 안내시스템’은 직접 현장에 방문하지 않아도 성동구보건소 선별진료소와 성동구청 농구장 임시선별검사소 등 총 3곳의 대기현황을 성동구청 홈페이지에서 실시간으로 확인 가능하도록 한 시스템이다.

코로나19 진단 검사 시 성동구 홈페이지에서 모바일과 PC로 3곳의 대기인원현황을 한 눈에 확인, 이용자는 대기인원이 적은 진료소를 선택, 방문할 수 있다.

또 검사소를 방문, 발급시간과 대기인수가 적힌 번호표를 출력 후 해당 번호가 호출될 때까지 대기시간을 예측, 자택이나 자신의 차량 등 안전한 장소에서 대기할 수 있고 기다리는 동안 전자문진표를 작성해 검사시간도 단축할 수 있다.

아울러 많은 현장 검사대기 인원 등으로 조기 마감 시 ‘검사종료’ 여부를 미리 알 수 있도록 해 마감 이후 불필요한 방문사례도 없게 했다.

이에 따라 한 곳에 검사인원이 몰리는 것을 분산시켜 긴 대기줄도 없애고 검사자들 편의도 높아질 것이라고 구 관계자는 설명했다.

구는 최근 집단감염 확산과 지역 내 확진 및 감염 전파 사례가 증가함에 따라 검사대상자도 폭증했다.

개인별 번호표를 발급하고 대기인원 현황을 실시간으로 제공하는 방안을 떠올리며 최초 고안부터 시행까지 3일이 채 걸리지 않을 정도로 빠르게 의사결정을 추진, 임시선별검사소부터 순차적으로 대기현황 시스템을 도입, 구민에게 안전하고 편리하게 코로나19 검사를 받을 수 있게 했다.

정원오 성동구청장은 “실시간 대기 안내시스템은 기다림 없이 편리하게 검사를 받을 수 있도록 만들어졌다”며 “앞으로도 스마트 행정으로 코로나19 위기를 극복하기 위해 모든 역량을 집중하며 방역과 감염 확산 차단에 만전을 기하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr