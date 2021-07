외국인·기관 동반 매도…코스피·코스닥 1%대 하락

개인 양 시장서 1조원 넘게 순매수

델타변이 확산·옵션 만기일 외국인 수급 변화

안전자산 선호…환율 1140원대 돌파



카카오게임즈 6%대 상승…시총 2위

[아시아경제 이민지 기자] 외국인과 기관의 매도세에 코스피와 코스닥지수가 1%대 하락세를 보였다. 개인이 1조원 넘게 국내 주식을 사들였지만 지수 하락을 방어하기엔 역부족이었다.

8일 코스피는 전 거래일 대비 0.99%(32.66포인트) 내린 3252.68로 장을 끝마쳤다. 이날 지수는 미국 증시 호조 영향을 받아 전 거래일 대비 0.07%(2.34포인트) 오른 3287.68로 장을 시작했지만 이내 하락 전환했다.

투자자 동향을 보면 개인은 코스피 시장에서 1조766억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 4809억원, 6233억원어치 주식을 사들였다.

시가총액 상위종목을 보면 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 163,000 전일대비 2,000 등락률 +1.24% 거래량 4,093,394 전일가 161,000 2021.07.08 15:30 장마감 관련기사 [골드에이지21] "개인→기관 주도로 바뀐 코인시장, 2017년과 다르다"“카카오” 다시 달린다!!!外인 620억원 매수한 종목 “곧 터진다” close (1.24%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 422,000 전일대비 4,500 등락률 +1.08% 거래량 1,132,851 전일가 417,500 2021.07.08 15:30 장마감 관련기사 갑니다! 제2의 진원생명과학!오전 중 외국인 순매도 전환… 코스피 3270선 아래로외국인 순매수…장 초반 코스피 오름세 지속 close (1.08%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 863,000 전일대비 18,000 등락률 +2.13% 거래량 148,594 전일가 845,000 2021.07.08 15:30 장마감 관련기사 외국인 순매도에 코스피 짙은 하락세…코스닥도 1%대↓외국인 순매수…장 초반 코스피 오름세 지속거래소, K-뉴딜 지수선물 등 파생상품 17개 상장…K-뉴딜 정책지원 close (2.13%)는 상승했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,900 전일대비 900 등락률 -1.11% 거래량 16,369,357 전일가 80,800 2021.07.08 15:30 장마감 관련기사 외국인 순매도에 코스피 짙은 하락세…코스닥도 1%대↓"셀루메드” 놓치신 분! 하나 더 나갑니다! [특징주]에프엔에스테크, 삼성전자와 반도체 재사용 연마 패드 공동 개발 '급등' close (-1.11%), SK하이닉스(-1.62%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 859,000 전일대비 13,000 등락률 -1.49% 거래량 180,945 전일가 872,000 2021.07.08 15:30 장마감 관련기사 외국인 순매도에 코스피 짙은 하락세…코스닥도 1%대↓오전 중 외국인 순매도 전환… 코스피 3270선 아래로팔라더니…2차전지에 쏠린 外人 투심 close (-1.49%), 삼성SDI(-2.27%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 229,500 전일대비 2,500 등락률 -1.08% 거래량 1,217,032 전일가 232,000 2021.07.08 15:30 장마감 관련기사 동양피스톤, 현대차와 269억 규모 수소차 부품 공급 계약외국인 순매도에 코스피 짙은 하락세…코스닥도 1%대↓오전 중 외국인 순매도 전환… 코스피 3270선 아래로 close (-1.08%)는 하락했다.

이날 지수는 델타변이 확산 우려에 따른 안전자산 선호 심리와 옵션만기일에 따른 외국인의 수급변화 등이 영향을 준 것으로 분석된다. 이날 달러 강세 영향으로 원·달러 환율은 1140원 중반대로 급등세를 보이기도 했다. 서상영 미래에셋증권 연구원은 “장 초반 순매수를 유지했던 외국인은 일본 도쿄 비상사태 선포 이후 순매도 매물 규모를 키웠다”며 “아울러 옵션 만기일을 맞아 선물 순매도에 나서면서 지수를 끌어내렸다”고 분석했다.

코스닥지수도 이날 전 거래일 대비 1.23%(12.88포인트) 하락한 1034.48로 장을 끝마쳤다. 지수는 전 거래일 대비 0.07%(0.69포인트) 오른 1047.96으로 장을 시작했지만 그간 급격하게 지수가 올랐던 만큼 차익 실현 매물이 쏟아지면서 하락세를 이어갔다. 투자자 동향을 보면 개인은 홀로 3640억원어치 주식을 사들였고, 외국인과 기관은 각각 2048억원, 1459억원어치 주식을 팔아치웠다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 112,100 전일대비 2,100 등락률 -1.84% 거래량 740,980 전일가 114,200 2021.07.08 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"셀트리온헬스케어, 2분기 실적 정상화…하반기가 핵심"外人·기관 쌍매도에 코스피 주춤…3280대 마감숨 고르는 코스피…3280대로 하락 close 가 전 거래일 대비 1.84% 하락한 11만2100원에 거래됐다. 시총 3위였던 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 80,300 전일대비 4,800 등락률 +6.36% 거래량 2,658,776 전일가 75,500 2021.07.08 15:30 장마감 관련기사 외국인 순매도에 코스피 짙은 하락세…코스닥도 1%대↓오전 중 외국인 순매도 전환… 코스피 3270선 아래로mRNA 백신 개발! ‘셀루메드’보다 큰 거 온다! close 는 이날에만 6.36% 상승하며 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 266,000 전일대비 500 등락률 -0.19% 거래량 436,178 전일가 266,500 2021.07.08 15:30 장마감 관련기사 외국인 순매도에 코스피 짙은 하락세…코스닥도 1%대↓外人·기관 쌍매도에 코스피 주춤…3280대 마감숨 고르는 코스피…3280대로 하락 close 제약을 제치고 시가총액 2위로 올라섰다.

이외에 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 79,000 전일대비 800 등락률 +1.02% 거래량 464,264 전일가 78,200 2021.07.08 15:30 장마감 관련기사 외국인 순매도에 코스피 짙은 하락세…코스닥도 1%대↓오전 중 외국인 순매도 전환… 코스피 3270선 아래로게임株 화색에 ETF도 웃는다 close (1.02%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 90,500 전일대비 700 등락률 +0.78% 거래량 10,000,869 전일가 89,800 2021.07.08 15:30 장마감 관련기사 갑니다! 제2의 진원생명과학!외국인 순매도에 코스피 짙은 하락세…코스닥도 1%대↓오전 중 외국인 순매도 전환… 코스피 3270선 아래로 close (0.78%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 34,750 전일대비 150 등락률 +0.43% 거래량 1,974,270 전일가 34,600 2021.07.08 15:30 장마감 관련기사 에이치엘비 "리보세라닙, EGFR 변이 폐암 환자 ‘완전 관해’…임상 3상 성공적 마무리"외국인 순매도에 코스피 짙은 하락세…코스닥도 1%대↓外人·기관 쌍매도에 코스피 주춤…3280대 마감 close (0.43%)는 상승했고 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 217,000 전일대비 1,100 등락률 -0.50% 거래량 404,694 전일가 218,100 2021.07.08 15:30 장마감 관련기사 외국인 순매도에 코스피 짙은 하락세…코스닥도 1%대↓오전 중 외국인 순매도 전환… 코스피 3270선 아래로외국인 순매수…장 초반 코스피 오름세 지속 close (-0.5%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 179,600 전일대비 200 등락률 -0.11% 거래량 144,315 전일가 179,800 2021.07.08 15:30 장마감 관련기사 외국인 순매수…장 초반 코스피 오름세 지속外人·기관 쌍매도에 코스피 주춤…3280대 마감실적행진 방송株...증권가 "여전히 싸다" close (-0.11%), 알테오젠(-3.5%)는 하락했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr