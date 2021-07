상반기 개명한 회사들 '절반의 성공'

상호변경 상장 79곳 중 55%

주가 평균 6%대 상승 기록

시장 상승률에는 못미쳐

[아시아경제 박지환 기자] 올해 상반기 국내 주식시장에서 간판을 바꿔 단 상장사들 가운데 절반 이상이 주가 상승에 성공한 것으로 나타났다. 다만 상승폭은 시장 수익률에 못 미친 것으로 나타났다.

8일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 올 상반기 코스피와 코스닥에서 상호를 변경 상장한 곳은 총 79곳으로 집계됐다. 코스피 상장사는 28곳, 코스닥 상장사는 51곳으로 조사됐다.

이들 기업의 상호변경 전 거래일과 7일 종가를 비교한 결과를 보면 상승한 곳이 하락한 곳보다 더 많았다. 주가가 상승한 곳은 44곳(55.7%), 하락한 기업은 25곳(31.6%)으로 집계됐다. 9곳은 상장일 전후 거래가 정지돼 주가 변동이 발생하지 않았다.

상호를 바꿔 단 상장사들의 주가는 개명 직전 거래일보다 평균 6.02% 상승한 것으로 나타났다. 시장별로는 코스피 상장사가 8.24%, 코스닥 상장사가 4.77% 올랐다. 다만 개명 기업의 주가는 시장수익률에는 미치지 못했다. 올 들어 코스피와 코스닥은 각각 14.33%, 8.15% 상승했다. 반면 개명 기업의 주가는 6.09%포인트, 3.38%포인트씩 시장 수익률에 모자랐다.

상장사 별로 가장 상승 폭이 큰 곳은 수성이노베이션 수성이노베이션 084180 | 코스닥 증권정보 현재가 2,545 전일대비 35 등락률 +1.39% 거래량 1,049,296 전일가 2,510 2021.07.08 11:50 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]'이재명 관련주' 수성이노베이션 강세모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! [특징주]'이재명 관련주' 수성이노베이션 강세 close 으로 4월14일 개명 이후 주가가 133.49% 뛰었다. 수성이노베이션은 물류용 기계 생산을 주요 사업으로 영위하는 회사다. 코로나 팬데믹(세계적 대유행) 이후 물류산업이 활성화되면서 나타난 실적 개선과 함께 정치 테마주로 묶이면서 상승폭이 컸다. 감성코퍼레이션 감성코퍼레이션 036620 | 코스닥 증권정보 현재가 1,650 전일대비 65 등락률 -3.79% 거래량 443,508 전일가 1,715 2021.07.08 11:50 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"감성코퍼레이션, 아웃도어 브랜드 '스노우피크' 성장성↑"감성코퍼, 스노우피크어패럴로 승부모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 은 주가가 86.62% 급등했다. SNT중공업 SNT중공업 003570 | 코스피 증권정보 현재가 10,300 전일대비 200 등락률 -1.90% 거래량 50,332 전일가 10,500 2021.07.08 11:49 장중(20분지연) 관련기사 SNT중공업, 1Q 영업익 29억…전년比 20%↓K-2전차, 국산 변속기 결국 포기S&T중공업, 3분기 8억원 영업적자…적자전환 close (43.64%), SNT에너지 SNT에너지 100840 | 코스피 증권정보 현재가 22,450 전일대비 900 등락률 -3.85% 거래량 50,555 전일가 23,350 2021.07.08 11:50 장중(20분지연) 관련기사 SNT에너지, 318억원 규모 공랭식열교환기 공급 계약 체결원전부품 “국산화” 첫 성공 쾌거! 마지막 남은 저평가株SNT에너지, 롯데건설과 190억 규모 공급계약 close (43.25%), 화승코퍼레이션 화승코퍼레이션 013520 | 코스피 증권정보 현재가 3,085 전일대비 80 등락률 -2.53% 거래량 440,184 전일가 3,165 2021.07.08 11:50 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[e공시 눈에 띄네]코스피-13일[e공시 눈에 띄네] 코스피-15일 close (41.61%), 누리플렉스 누리플렉스 040160 | 코스닥 증권정보 현재가 10,650 전일대비 50 등락률 -0.47% 거래량 123,107 전일가 10,700 2021.07.08 11:50 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]누리플렉스, 네이버 CBDC 핵심파트너 부상..국가 코인시대 선점모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 추천주 ‘ㅇㅇ’스팩 감사합니다! 후속 株도 바로 잡으세요! close (38.06%), 금호건설 금호건설 002990 | 코스피 증권정보 현재가 13,100 전일대비 50 등락률 +0.38% 거래량 406,763 전일가 13,050 2021.07.08 11:50 장중(20분지연) 관련기사 금호건설, 사직3구역 주택재개발 사업 공사 수주모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 금호건설, 홍천희망리어울림 수분양자에 235억원 규모 채무 보증 close (31.69%), 맘스터치 맘스터치 220630 | 코스닥 증권정보 현재가 5,340 전일대비 410 등락률 +8.32% 거래량 20,480,213 전일가 4,930 2021.07.08 11:50 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[클릭 e종목]"맘스터치, 2분기부터 매출 회복…목표가↑"'교촌' 에프앤비 VS '맘스터치' 해마로…증시에도 '치킨대전' 개막 close (30.94%), 한국앤컴퍼니 한국앤컴퍼니 000240 | 코스피 증권정보 현재가 18,950 전일대비 400 등락률 -2.07% 거래량 141,026 전일가 19,350 2021.07.08 11:50 장중(20분지연) 관련기사 한국타이어, 선복 부족에 금산·대전공장 3일간 생산 중단한국앤컴퍼니, 창립 80주년 미래성장동력 'S.T.R.E.A.M' 발표'한타家'조양래 회장, 한정후견 심문 출석…향후 정신감정 진행(종합) close (30.74%), 세원이앤씨 세원이앤씨 091090 | 코스피 증권정보 현재가 2,225 전일대비 140 등락률 -5.92% 거래량 1,637,511 전일가 2,365 2021.07.08 11:50 장중(20분지연) 관련기사 세원이앤씨, DL이앤씨 자회사와 93억원 규모 화공플랜트기기 공급 계약[e공시 눈에 띄네]코스피-2일‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close (30.30%) 등도 높은 상승률을 보였다.

반면 자안바이오 자안바이오 221610 | 코스닥 증권정보 현재가 6,310 전일대비 300 등락률 -4.54% 거래량 394,466 전일가 6,610 2021.07.08 11:50 장중(20분지연) 관련기사 자안바이오, 셀렉온헬스 개인 맞춤형 건기식 추천 서비스 출시[e공시 눈에 띄네] 코스닥-4일[e공시 눈에띄네]코스닥-2일 close 는 개명 이후 주가가 62.23% 하락했다. F&F홀딩스 F&F홀딩스 007700 | 코스피 증권정보 현재가 37,200 전일대비 150 등락률 -0.40% 거래량 41,130 전일가 37,350 2021.07.08 11:51 장중(20분지연) 관련기사 내수회복 기대감…활짝 웃는 중소형주 펀드'쪼갠' 기업들, 주가는 제각각[특징주]F&F, 분할 상장 첫날 상한가 close (-58.50%), 자안코스메틱 자안코스메틱 219550 | 코스닥 증권정보 현재가 5,130 전일대비 140 등락률 -2.66% 거래량 61,139 전일가 5,270 2021.07.08 11:50 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-1일[e공시 눈에 띄네]코스닥-16일자안코스메틱, 고강도 사업부 구조조정…"올해 흑자 전환 기대" close (-44.93%), 휴먼엔 휴먼엔 032860 | 코스닥 증권정보 현재가 7,110 전일대비 880 등락률 -11.01% 거래량 2,782,159 전일가 7,990 2021.07.08 11:51 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! “휴먼엔” 후속주 大공개!휴먼엔 “러시아 백신 코비박 개발 연구진 방한” close (-42.31%), 지나인제약 지나인제약 078650 | 코스닥 증권정보 현재가 1,545 전일대비 55 등락률 -3.44% 거래량 2,200,659 전일가 1,600 2021.07.08 11:51 장중(20분지연) 관련기사 대선 지지율 1위! 이재명 재료주! 지나인제약, 中 시노팜 코로나19 백신 국내 생산·판매 독점권 확보…'포괄적 사업 제휴'지나인제약, 일양약품과 MOU…"코로나19 백신 연구개발과 생산 협력" close (-33.61%), SG글로벌 SG글로벌 001380 | 코스피 증권정보 현재가 3,320 전일대비 170 등락률 -4.87% 거래량 404,341 전일가 3,490 2021.07.08 11:51 장중(20분지연) 관련기사 SG글로벌, 베트남 자회사에 90억원 출자[특징주] PN풍년, 김동연 대권도전설에 덕수상고·국제대 동문 부각 '급등‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close (-22.79%), 폴라리스오피스 폴라리스오피스 041020 | 코스닥 증권정보 현재가 2,015 전일대비 85 등락률 -4.05% 거래량 353,473 전일가 2,100 2021.07.08 11:51 장중(20분지연) 관련기사 폴라리스오피스, ‘폴라리스 오피스 웹’ MS오피스 문서 포맷 출시폴라리스오피스, 드롭박스와 ‘폴라리스 오피스 웹 한글’ 연동… 협력체제 구축폴라리스오피스, 코로나19 백신휴가 도입… “협업 시스템 기반 선진 기업문화 구축” close (-20.75%) 등의 낙폭이 컸다. 자안바이오와 자안코스메틱의 경우 두 회사의 수장을 맡고 있는 안시찬 대표가 관세법 위반 등의 혐의로 검찰 수사를 받은 영향이 컸다. F&F홀딩스는 분할 재상장한 F&F와 F&F홀딩스의 주가가 크게 엇갈렸다. F&F의 경우 재상장 이후 꾸준한 우상향 흐름을 보이면서 이 기간 26%가량 상승했다. 반면 F&F홀딩스는 이틀 연속 하한가를 기록하는 등 하향세가 뚜렷했다. 이익의 대부분을 차지했던 패션사업이 F&F로 분리되면서 주가가 급락세를 맞이했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr