[아시아경제 류태민 기자] SG글로벌 SG글로벌 001380 | 코스피 증권정보 현재가 3,405 전일대비 5 등락률 +0.15% 거래량 838,860 전일가 3,400 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 상반기 개명한 회사들 '절반의 성공'SG글로벌, 베트남 자회사에 90억원 출자[특징주] PN풍년, 김동연 대권도전설에 덕수상고·국제대 동문 부각 '급등 close 은 완전 자회사의 흡수합병을 통한 경영 효율성 제고 및 경쟁력 강화를 위해 에이비에스시스템을 흡수합병한다고 16일 공시했다. SG글로벌은 에이비에스시스템의 주식을 100% 소유하고 있다.

