본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]SNT에너지, 美 베크텔에너지와 에어쿨러 공급계약 소식에 신고가

김진영기자

입력2025.09.11 09:35

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

SNT에너지 가 장 초반 강세다.


11일 오전 9시 20분 기준 SNT에너지는 전일 대비 7.65%(4700원) 뛴 6만6100원에 거래되고 있다. 장중 한때 6만7000원까지 치솟으며 52주 신고가를 경신했다.

회사가 미국 종합 엔지니어링 업체 베크텔에너지와 에어 쿨러 공급계약을 맺었다는 소식에 매수세가 몰린 것으로 풀이된다.


공급계약 규모는 약 336억7400만원으로 지난해 SNT에너지 연결 매출액의 11.44%에 해당한다. 계약기간은 내년 12월 3일까지다.


SNT에너지는 열교환기 및 배열회수보일러 제조업체다. 최근엔 SNT모티브와 함께 5940만달러(약 825억원)를 투자해 미국 루이지애나주에 통합 제조 거점 구축에 나서기도 했다.

2026년 상반기 가동을 목표로 액화천연가스(LNG) 프로젝트에 필요한 에어쿨러와 복합화력 발전소에 필요한 HRSG(배열회수보일러) 생산 및 공급 체계를 현지화할 계획이다.

[특징주]SNT에너지, 美 베크텔에너지와 에어쿨러 공급계약 소식에 신고가
AD
원본보기 아이콘




김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?"50년째 사랑받는 국민간식 4총사

中 '드림콘서트' 취소…끝나지 않은 '한한령'

사륜 HEV 연비 20㎞/ℓ… 날렵함에 효율 더한 프리우스

"다이소에 있다면 무조건 사야"…SNS서 난리난 '2000원' 꿀템

"열 받아서 테슬라 주문 취소"…한국인 구금에 뿔난 고객 '복수 인증'

'트럼프 지지' 청년 활동가美대학 행사서 암살…트럼프 "애도"

金값 사상최고치에 '골드러시'…골드뱅킹에 뭉칫돈

새로운 이슈 보기