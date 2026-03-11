[클릭e종목]“감성코퍼레이션, 중국 초도 매출 200억원 이상 전망”

DS투자증권은 11일 감성코퍼레이션 감성코퍼레이션 close 증권정보 036620 KOSDAQ 현재가 5,950 전일대비 290 등락률 +5.12% 거래량 777,549 전일가 5,660 2026.03.11 14:39 기준 관련기사 韓·中·美 의류 소매 호조…섬유·의복주 관심↑ LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입 [클릭 e종목]"감성코퍼레이션, 국내+중국 고성장 구간 진입" 전 종목 시세 보기 에 대해 중국 초도 매출 전망을 반영해 목표주가를 7500원으로 상향했다. 투자의견은 '매수'를 제시했다.

김수현 DS투자증권 연구원은 이날 보고서에서 "현재 1호 매장인 타이구리점에서 연 30억원 이상 예상된다"며 "참고로 경쟁사인 코오롱 스포츠의 프리미엄 위치 매장이 현재 약 100억원 이상 발생한다. 동사는 인지도 측면에서 아직 초기 단계인 만큼 유사한 수준 도달까지 약 4~5년이 소요될 전망"이라고 밝혔다.

감성코퍼레이션은 현재 중국 사업권에 대해 10년 라이선스 계약을 보유하고 있으며 운영 주체는 비인러펀이다. 올해 약 30개 내외 매장 오픈이 예상된다. 4월 중순과 말을 기점으로 순차 오픈한다. 입정 형태는 1선 도시 1등급 백화점 1층 명품점 또는 완상청과 같은 플미엄 쇼핑몰이다. 매장 크기는 100평 단독 혹은 1~2층 복층 형태가 예상된다.

김 연구원은 "주요 투자 포인트는 고정비 레버리지 효과와 해외 수출 확대로 수익성 개선, 국내 어페럴 20% 이상 성장, 배당과 적극적인 자사주 매입 소각"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



