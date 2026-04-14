폴라리스오피스·핸디소프트, AI 통합 바우처 동시 선정…크로스 세일즈로 성장 가속

폴라리스오피스 폴라리스오피스 close 증권정보 041020 KOSDAQ 현재가 4,405 전일대비 210 등락률 +5.01% 거래량 736,522 전일가 4,195 2026.04.14 14:46 기준 관련기사 폴라리스오피스, AI 넘어 로봇으로 확장…유비테크와 산업용 로봇 사업 본격화 폴라리스오피스, 네트릭스와 손잡고 보안 MSP 진출…오픈AI 협력 기반 AI 생태계 확대 폴라리스그룹, 계열사 4곳 120억 규모 자사주 전량 소각…"주주환원 강화" 전 종목 시세 보기 와 핸디소프트 핸디소프트 close 증권정보 220180 KOSDAQ 현재가 1,980 전일대비 16 등락률 +0.81% 거래량 33,137 전일가 1,964 2026.04.14 14:46 기준 관련기사 폴라리스오피스, 네트릭스와 손잡고 보안 MSP 진출…오픈AI 협력 기반 AI 생태계 확대 핸디소프트, '원티드스페이스' 인수…SMB SaaS 시장 공략 및 올인원 워크스페이스 구축 폴라리스오피스, 전년比 영업익 90%↑…'오픈AI BAA·계열사 시너지'로 미래 성장 가속 전 종목 시세 보기 가 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 추진하는 '2026년 AI 통합 바우처(클라우드 바우처)' 사업의 서비스 공급기업으로 나란히 선정됐다. 정부 지원을 기반으로 양사는 본격적인 매출 확대와 고객 기반 확장에 나설 전망이다.

AI 통합 바우처 사업은 중소기업이 AI 및 클라우드 솔루션을 도입할 때 비용의 최대 80%를 정부가 지원하는 제도다. 예를 들어 1000만원 규모의 솔루션 도입 시 최대 800만원을 지원받을 수 있어, 기업 입장에서는 비용 부담이 크게 줄어든다. 이에 따라 수요 기업의 도입 장벽이 사실상 낮아지면서 공급기업 입장에서는 영업 효율이 크게 개선되는 구조다.

이번 선정으로 양사는 교차 판매 전략을 본격적으로 가동한다. 폴라리스오피스의 '폴라리스 오피스 AI'와 핸디소프트가 인수한 인사관리 플랫폼 '원티드스페이스'를 중심으로 서로의 고객군을 활용한 영업을 전개할 계획이다. 초기에는 각 솔루션을 개별적으로 공급하면서 고객 기반을 공유하고, 향후에는 두 제품을 결합한 통합 패키지 상품을 출시해 시너지를 극대화한다는 방침이다.

이 전략이 주목받는 이유는 양사 솔루션의 고객군이 상당 부분 겹치기 때문이다. AI 문서 작성과 전자결재 시스템을 사용하는 기업이라면 근태·급여·인사 관리를 통합한 HR 플랫폼 역시 필수적으로 요구된다. 즉 기존 고객이 곧 추가 매출로 이어질 수 있는 구조로, 별도의 마케팅 비용 없이도 성장 효율을 높일 수 있다.

회사 관계자는 "AI 문서 플랫폼과 인사관리 시스템을 결합하면 기업의 업무 흐름 전반을 하나로 연결할 수 있다"며 "이번 바우처 사업을 계기로 고객사에 제공할 수 있는 가치가 크게 확대될 것"이라고 설명했다.

핸디소프트가 확보한 원티드스페이스는 이미 1만5000여개 기업 고객과 8만명 이상의 이용자를 보유한 SaaS 플랫폼이다. 근태 관리, 급여 정산, 전자결재 등 인사 행정 전반을 통합 제공하며, 슬랙과 구글 캘린더 등 외부 협업 툴과의 연동 기능도 지원한다. 여기에 자동 급여 정산 기능과 ISMS 인증, AES-128 암호화 기술을 적용해 보안성까지 강화했다.

이미 검증된 고객 기반과 제품 경쟁력을 확보한 상황에서 바우처 지원을 통한 신규 수요가 더해질 경우, 실적 기여 속도도 빠르게 나타날 것으로 예상된다.

외부 환경 역시 긍정적이다. 글로벌 에너지 위기 대응을 위한 공공기관 재택근무 확대, 주 4일제 논의 등으로 근무 환경이 빠르게 변화하면서 클라우드 기반 스마트워크 시스템에 대한 수요가 구조적으로 증가하고 있다. 장소에 구애받지 않는 업무 연속성과 체계적인 인사 관리가 기업 운영의 핵심 요소로 자리 잡고 있는 상황이다.

양사가 제공하는 통합 솔루션은 이러한 변화에 최적화된 환경을 제공한다. 모바일 기반 출퇴근 관리, AI 문서 작성과 결재 기능을 언제 어디서나 활용할 수 있어 유연근무 환경에서도 효율적인 업무 수행이 가능하다.

폴라리스그룹 관계자는 "AI 문서와 HR 솔루션을 결합해 고객에게 보다 높은 생산성과 효율성을 제공할 수 있게 됐다"며 "정부 지원으로 도입 장벽이 낮아진 만큼 빠르게 시장 점유율을 확대할 계획"이라고 밝혔다.

이어 "LLM 기반 문서 요약과 윤문 기능 등 고도화된 AI 기술을 비용 효율적으로 제공해 중소기업의 실질적인 생산성 향상에 기여하겠다"고 덧붙였다.

AD

한편 양사는 이번 사업을 발판으로 B2B 시장에서 AI 워크스페이스 생태계 구축을 추진한다. 핸디소프트가 보유한 공공·금융·기업·교육·의료 분야 1300여개 고객사와 200만명 이상의 사용자 네트워크에 폴라리스오피스의 AI 기술을 결합해, 공공과 민간을 아우르는 통합 플랫폼으로 성장한다는 전략이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>