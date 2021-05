[아시아경제 조성필 기자] SG글로벌 SG글로벌 001380 | 코스피 증권정보 현재가 3,885 전일대비 10 등락률 +0.26% 거래량 413,244 전일가 3,875 2021.05.25 15:30 장마감 관련기사 [특징주] PN풍년, 김동연 대권도전설에 덕수상고·국제대 동문 부각 '급등‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[e공시 눈에 띄네] 코스피-12일 close 은 베트남의 중소형 TOUCH DISPLAY 및 전자부품 사업 자회사(SG ELECTRONICS VINA)에 약 90억원을 출자한다고 25일 공시했다. 출자 후 지분율은 100%가 된다.

SG글로벌은 이번 조처의 목적을 "매출 포트폴리오 다변화 및 중장기 성장동력 확보"라고 밝혔다.

