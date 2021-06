코스피, 델타 변이 바이러스 확산 우려에 0.46%↓ 마감

개인 홀로 1조2300억원 순매수

코스닥, IT·게임주 중심 상승 마감

[아시아경제 이민지 기자] 델타 변이 바이러스 확산 우려로 위험자산에 대한 투자심리가 줄어들자 코스피가 하락 마감했다. 반면 코스닥지수는 중소형 IT, 게임 관련 업종 위주로 오름세를 보이며 상승 마감했다.

29일 코스피는 전 거래일 대비 0.46%(15.21포인트) 하락한 3286.68로 장을 끝마쳤다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.10%(3.37포인트) 오른 3305.36으로 장을 시작해 장중 3276.63(0.77%)까지 하락 폭을 키우기도 했다. 투자자 동향을 보면 외국인과 기관 위주로 순매도세가 커졌다. 외국인과 기관은 각각 5502억원, 6810억원어치 주식을 팔았고 개인은 홀로 1조2329억원어치 주식을 순매수했다.

코스피는 전일 대형 기술주를 중심으로 한 나스닥지수 상승 영향을 받아 상승 출발했지만, 델타 변이 바이러스 우려로 아시아증시가 약세를 보이자 하락폭을 키워나갔다. 이경민 대신증권 연구원은 “델타 변이 확산에 치료제, 키트주 등 의약품 부문이 강세를 보였다”며 “추가적인 이동제한 조치 가능성이 투자자들의 불안심리를 가중시킨 것으로 분석된다”고 설명했다.

전일 필라델피아 반도체 지수가 2%대 오름세를 보였음에도 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,000 전일대비 900 등락률 -1.10% 거래량 15,016,592 전일가 81,900 2021.06.29 15:30 장마감 관련기사 델타 변이 바이러스 확산 우려… 코스피 3280선 거래국내최고 구직교육 삼성 SAFFY 등 교육생 두 배로…'하경방' 반영삼성전자, 인텔 AI솔루션 달고 해외 로봇청소기 시장 본격 공략 close 와 SK하이닉스는 각각 1.10%, 0.79% 하락했다. 이외에도 현대차(-0.62%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 265,000 전일대비 1,000 등락률 -0.38% 거래량 337,363 전일가 266,000 2021.06.29 15:30 장마감 관련기사 델타 변이 바이러스 확산 우려… 코스피 3280선 거래3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! close (-0.28%)도 하락했다. 반면 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 158,000 전일대비 3,000 등락률 +1.94% 거래량 3,908,653 전일가 155,000 2021.06.29 15:30 장마감 관련기사 델타 변이 바이러스 확산 우려… 코스피 3280선 거래“카카오” 진입 시기 놓치신 분들3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건 close (1.94%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 411,500 전일대비 3,500 등락률 +0.86% 거래량 570,572 전일가 408,000 2021.06.29 15:30 장마감 관련기사 델타 변이 바이러스 확산 우려… 코스피 3280선 거래3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건3300 뚫은 코스피.. "완만하게 더 간다" close (0.86%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 839,000 전일대비 9,000 등락률 +1.08% 거래량 161,658 전일가 830,000 2021.06.29 15:30 장마감 관련기사 델타 변이 바이러스 확산 우려… 코스피 3280선 거래[e공시 눈에 띄네] 코스피-28일3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건 close (1.08%), 삼성바이오로직스(0.36%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 686,000 전일대비 7,000 등락률 +1.03% 거래량 217,359 전일가 679,000 2021.06.29 15:30 장마감 관련기사 델타 변이 바이러스 확산 우려… 코스피 3280선 거래3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건3300 뚫은 코스피.. "완만하게 더 간다" close (1.03%) 등은 상승했다.

반대로 코스닥지수는 상승마감했다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.45%(4.61포인트) 오른 1022.52로 장을 끝냈다. 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.17%(1.73포인트) 오른 1019.64로 장을 시작해 장중 1026.83(0.88%)까치 치솟았다.

투자자 동향을 보면 개인과 외국인이 각각 421억원, 348억원어치 주식을 샀고 기관은 홀로 476억원어치 주식을 팔았다. 전일 미국 증시에서 모바일월드콩그레스(MWC), 국제 슈퍼 컴퓨팅 컨퍼런스(ISC) 영향으로 중소형 IT 종목들이 오름세를 보인 영향을 받은 것으로 분석된다.

업종별로는 디지털컨텐츠(5.89%), IT소프트웨어(2.87%), 통신서비스(1.16%) 순으로 상승 폭이 컸다. 게임관려 종목 중에선 펄어비스가 중국 판호 공급 재료에 20%가량 급등했고 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 59,700 전일대비 4,600 등락률 +8.35% 거래량 6,148,572 전일가 55,100 2021.06.29 15:30 장마감 관련기사 델타 변이 바이러스 확산 우려… 코스피 3280선 거래3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건코스피 강보합 개장…3300선 유지중 close (8.3%), 넷게임즈 넷게임즈 225570 | 코스닥 증권정보 현재가 12,250 전일대비 450 등락률 +3.81% 거래량 242,450 전일가 11,800 2021.06.29 15:30 장마감 관련기사 넷게임즈, 주가 1만 8300원 (-10.29%)… 게시판 '북적'넷게임즈, 커뮤니티 활발... 주가 -3.11%.[클릭 e종목] "넷게임즈, '블루아카이브' 등 신작 출시로 이익 성장 기대" close (3.8%), 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 54,700 전일대비 1,700 등락률 +3.21% 거래량 829,865 전일가 53,000 2021.06.29 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일[클릭 e종목] “위메이드, 2분기 이후에도 모멘텀 유효”위메이드, 1분기 영업익 275억원…전년 동기 대비 755%↑ close (3.2%) 등도 상승했다.

시가총액 상위종목 중에선 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 209,300 전일대비 4,000 등락률 +1.95% 거래량 178,733 전일가 205,300 2021.06.29 15:30 장마감 관련기사 델타 변이 바이러스 확산 우려… 코스피 3280선 거래3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건코스피 강보합 개장…3300선 유지중 close (1.89%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 179,500 전일대비 1,100 등락률 +0.62% 거래량 135,643 전일가 178,400 2021.06.29 15:30 장마감 관련기사 델타 변이 바이러스 확산 우려… 코스피 3280선 거래3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건코스피 강보합 개장…3300선 유지중 close (0.62%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 352,100 전일대비 11,300 등락률 +3.32% 거래량 63,950 전일가 340,800 2021.06.29 15:30 장마감 관련기사 델타 변이 바이러스 확산 우려… 코스피 3280선 거래[e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건 close (3.32%) 등은 상승했고 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 155,100 전일대비 400 등락률 -0.26% 거래량 226,717 전일가 155,500 2021.06.29 15:30 장마감 관련기사 3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건코스피 강보합 개장…3300선 유지중코스피 3300 돌파 마감.. 개미, 차익실현의 날 close (-0.26%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 81,600 전일대비 2,200 등락률 -2.63% 거래량 1,787,994 전일가 83,800 2021.06.29 15:30 장마감 관련기사 3300시대 이어가는 코스피…'천스닥'도 굳건코스피 강보합 개장…3300선 유지중외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 사고 카카오 팔고 close (-2.63%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 32,850 전일대비 350 등락률 -1.05% 거래량 658,194 전일가 33,200 2021.06.29 15:30 장마감 관련기사 코스피 강보합 개장…3300선 유지중외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 사고 카카오 팔고코스피, 개인·기관 매수에 '3276선' 마감...종가 최고치 경신 임박 close (-1.05%) 등은 하락했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr