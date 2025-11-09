[마켓 ING]4000선 내준 코스피, 당분간 숨고르기 예상

주간 코스피 예상 밴드 3900~4200선

코스피가 지난주 4000선 아래로 내려갔다. 4000선 돌파 후 4200선까지 파죽지세로 내달렸던 코스피는 누적된 가격 부담과 차익 실현 압력에 단기 조정에 돌입한 모습이다.

지난주 코스피는 3.74%, 코스닥은 2.62% 각각 하락했다. 코스피는 6주만에 하락 전환했다. 임정은 KB증권 연구원은 "미국 고용시장 냉각, 오픈AI발 인공지능(AI) 거품론 지속에 지난 7일 국내 증시는 차익 실현 압력이 다시 높아지며 10거래일만에 코스피가 4000선을 하회하며 마감했다"고 말했다.

이경민 대신증권 연구원은 "국내 증시는 단기 과열 해소가 진행 중으로, 10월 말 코스피 단기 고점 형성 과정에서 아시아태평양경제협력체(APEC)와 미중·한미 정상회담, 미국 연방준비제도(Fed) 양적긴축(QT) 종료, AI 기대감 등 낙관론이 일시에 반영되면서 과열 양상이 전개됐다"면서 "기대감 반영 이후 11월 이슈 공백기에 접어들면서 차익 실현 압력이 강화됐다"고 분석했다. 이어 "다만 AI 버블과 밸류에이션 우려에도 중장기적 상승 추세 유효하며 펀더멘털(기초체력) 훼손은 부재하다"고 덧붙였다.

외국인의 매도세가 지수를 끌어내렸다. 외국인은 지난주 유가증권시장에서 7조2803억원을 팔아치웠다. 다만 지난주 외국인 매도세를 받아낸 개인이 하단을 지지해줄 것으로 기대된다. 개인은 지난주 유가증권시장에서 7조4598억원을 순매수했다. 강진혁 신한투자증권 연구원은 "예탁금이 사상 최고치를 경신하는 등 개인들의 주식시장에 대한 관심은 증가하고 있다"면서 "AI 밸류체인 실적 발표나 미국 셧다운(일시적 업무정지) 종료 등 호재를 대기하는 동안 외국인 매도세가 이어질 수 있지만 개인 수급이 하단을 받쳐줄 수 있을 것"이라고 말했다.

이번주에도 매물 소화 과정은 이어질 가능성이 높다는 전망이 나온다. 이 연구원은 "이번주 상대적으로 상승 모멘텀과 기대감이 부재한 상황으로 매물 소화 과정은 지속될 가능성이 높다"면서 "위험자산 투자 심리와 차익 실현에 따라 등락이 전개될 것"이라고 내다봤다.

나정환 NH투자증권 연구원은 "AI 버블 논란과 금리 인하 기대 약화, 관세 심의 등 주요 리스크 요인이 완전히 해소되지는 않을 상황이나 올해 주도주의 실적 모멘텀은 여전히 유효하다"면서 "최근의 주가 조정을 주도주 비중 확대 기회로 활용하거나 그동안 소외된 업종의 단기 상승 가능성을 점검할 필요가 있다"고 말했다. NH투자증권은 이번 주 코스피 예상 밴드를 3900~4200선으로 제시했다.

이번주 주요 일정으로는 11일 한국 11월(1~10일) 수출, 13일 미국 10월 소비자물가지수(CPI)가 발표 예정이며 14일 미국 10월 소매판매, 중국 10월 소매판매·산업생산·고정자산투자가 발표된다.

미국과 국내 주요 기업의 실적 발표도 이어진다. 10일 코어위브, 11일 네비우스, 12일 시스코, 13일 월트 디즈니·어플라이드 머티리얼즈 등이 실적을 공개한다. 국내 기업들은 10일 하이브 하이브 352820 | 코스피 증권정보 현재가 305,500 전일대비 14,000 등락률 -4.38% 거래량 341,723 전일가 319,500 2025.11.07 15:30 기준 관련기사 뉴진스 1심 패소에…‘민희진 소송’으로 쏠리는 눈[Invest&Law][특징주]시진핑 만난 JYP...한한령 해제 기대감에 엔터주 강세[클릭 e종목]"하이브, BTS투어 70회 예상…목표가 상향" 전 종목 시세 보기 close · LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 289,000 전일대비 3,000 등락률 +1.05% 거래량 78,161 전일가 286,000 2025.11.07 15:30 기준 관련기사 [오늘의신상] LG생활건강, 이마트 전용 브랜드 '글로우 업 바이 비욘드' 신제품 출시LG생활건강, 새 대표에 로레알 출신 이선주 사장 선임[특징주]LG생활건강, 3분기 실적 부진 전망에 약세…신저가 전 종목 시세 보기 close , 11일 CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 225,500 전일대비 1,500 등락률 -0.66% 거래량 33,960 전일가 227,000 2025.11.07 15:30 기준 관련기사 [오늘의신상]CJ제일제당, 올리브영과 맞손…'단백하니' 단백질쉐이크 출시[오늘의신상]CJ제일제당, '딤섬의 여왕' 정지선이 인정한 '고메 새우하가우' 출시'설탕 가격 담합'…공정위, 제당 3사 제재 절차 착수 전 종목 시세 보기 close · 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 221,000 전일대비 4,500 등락률 +2.08% 거래량 111,166 전일가 216,500 2025.11.07 15:30 기준 관련기사 엔씨소프트-엔비디아, 지스타서도 협력…시연PC 'RTX 5080' 탑재엔씨소프트, 한국MS와 '신더시티' 개발 협력…AI 게임 생태계 구현[클릭 e종목]"엔씨소프트, 아이온2 초기 폭발적 흥행 기대" 전 종목 시세 보기 close · 넥슨게임즈 넥슨게임즈 225570 | 코스닥 증권정보 현재가 13,110 전일대비 70 등락률 -0.53% 거래량 119,033 전일가 13,180 2025.11.07 15:30 기준 관련기사 넥슨게임즈, E-순환거버넌스와 폐전자제품 자원순환 협약게임산업 위기론 꺼낸 넥슨 "외국서 먹힐 '빅 게임' 만들어야"'카트라이더: 드리프트' 2년만에 서비스 종료…"클래식 출시 준비" 전 종목 시세 보기 close · 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 488,500 전일대비 5,500 등락률 -1.11% 거래량 77,417 전일가 494,000 2025.11.07 15:30 기준 관련기사 롤러코스터 코스피, 등락 끝 4000선 사수…코스닥은 하락코스피, 하루 만에 반등…반도체株 저가 매수 유입"개미가 지켰다"…코스피, 4000선 턱걸이 마감 전 종목 시세 보기 close , 12일 JYP Ent. JYP Ent. 035900 | 코스닥 증권정보 현재가 72,000 전일대비 2,200 등락률 -2.96% 거래량 478,174 전일가 74,200 2025.11.07 15:30 기준 관련기사 [특징주]시진핑 만난 JYP...한한령 해제 기대감에 엔터주 강세[클릭 e종목]"JYP, 아티스트들의 안정적인 성과 확대 지속 주목""엔터업, 내년 역사상 스케일 가장 큰 해 전망" 전 종목 시세 보기 close · 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 35,900 전일대비 1,500 등락률 +4.36% 거래량 226,092 전일가 34,400 2025.11.07 15:30 기준 관련기사 붉은 사막 기대감 충분하지만…이후 고민 필요[클릭 e종목]반도체 대형주에 올라탄 ‘소부장’에서 아이디어 얻었다면?대형 반도체주 강세에 소부장 중소형주도 상승세 동참 전망 전 종목 시세 보기 close · 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 68,800 전일대비 2,400 등락률 -3.37% 거래량 127,619 전일가 71,200 2025.11.07 15:30 기준 관련기사 롯데케미칼, 인니 석유화학단지 준공…"동남아 시장 공략"에틸렌 줄이면 연쇄 타격…석화 중소기업, NCC 원료 수급 빨간불구조조정 NCC…3분기 일부 업체 깜짝 실적[클릭e종목] 전 종목 시세 보기 close , 13일 LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 82,100 전일대비 4,400 등락률 -5.09% 거래량 465,232 전일가 86,500 2025.11.07 15:30 기준 관련기사 '빅3' 마지막 퍼즐은… LG vs 현대차 200조 클럽 문턱서 격돌[클릭 e종목]"LG, 배당 안정성과 배당성향 주목…목표가↑"[클릭 e종목]"반도체·휴머노이드 주목…IT·전기전자 비중확대" 전 종목 시세 보기 close · 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 152,000 전일대비 4,000 등락률 -2.56% 거래량 379,418 전일가 156,000 2025.11.07 15:30 기준 관련기사 [실전재테크]연금처럼 쓰는 사망보험금, 신탁으로 관리…고령화시대 노후옵션 확대정부, 생전에 연금처럼 쓰는 보험 30일 출시[2025국감]이찬진 금감원장 "삼성생명 회계 국제기준 적용, 금감원 보험·회계라인 모두 동의" 전 종목 시세 보기 close · 한화손해보험 한화손해보험 000370 | 코스피 증권정보 현재가 5,770 전일대비 220 등락률 -3.67% 거래량 1,504,195 전일가 5,990 2025.11.07 15:30 기준 관련기사 한화그룹, 하반기 신규 채용 3500명…방산 등 사업 확대한화손보, 보험사 중 유일하게 미래모빌리티 민관협의체 '누마' 참여한화손보, 상반기 순익 12.6%↓…투자손익으로 방어 전 종목 시세 보기 close 이 3분기 실적을 발표한다.

이 연구원은 "11일은 중국 쇼핑 이벤트인 '광군제'가 예정돼 있어 국내 브랜드 노출도와 판매 순위 등 추이에 따라 모멘텀 유입이 가능하다"면서 "이번주 실적시즌 후반부에서 하이브, 엔씨소프트 등 실적 발표가 예정돼 있어 중국 이슈와 K콘텐츠, 소비재 기업들이 주목을 받을 수 있다. 삼성생명 등 보험업종의 실적 또한 주목된다"고 말했다.





