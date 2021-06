성장주 뜨자 'K-뉴딜 지수' 간만에 웃음꽃

[아시아경제 이민지 기자]상반기 성장주를 압박했던 장기금리가 안정화 추세에 들어가면서 지난해 증시를 주도한 대표 성장주를 담은 K-뉴딜지수가 기지개를 펴고 있다.

24일 한국거래소에 따르면 이달 들어 전일까지 ‘KRX BBIG K-뉴딜 지수’는 7.56% 상승했다. 같은 기간 코스피(2%) 코스닥(3.5%)의 상승률을 크게 웃돌았다. KRX BBIG 지수는 미래 성장을 주도할 배터리·바이오·인터넷·게임(BBIG) 관련 지수 중 대표기업 3종목씩 총 12종목을 편입해 구성한 지수다. 지수 구성 종목을 보면 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 164,000 전일대비 5,500 등락률 -3.24% 거래량 10,017,217 전일가 169,500 2021.06.24 11:54 장중(20분지연) 관련기사 “카카오” 진입 시기 놓치신 분들“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정[클릭 e종목] "돋보이는 매출 성장…네이버쇼핑 가치도 점점 UP" close , 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 420,500 전일대비 3,000 등락률 -0.71% 거래량 1,460,759 전일가 423,500 2021.06.24 11:54 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정[특징주]네이버, 이틀 연속 신고가 경신[클릭 e종목] "돋보이는 매출 성장…네이버쇼핑 가치도 점점 UP" close ), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 833,000 전일대비 2,000 등락률 -0.24% 거래량 113,460 전일가 835,000 2021.06.24 11:54 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·기관 매수에 '3276선' 마감...종가 최고치 경신 임박코스피, 개인·기관 순매수에 '3280선' 근접코스피, '3260선' 상승세 지속...카카오·네이버 나란히 최고가 close , 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 855,000 전일대비 2,000 등락률 -0.23% 거래량 42,009 전일가 857,000 2021.06.24 11:54 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인·기관 매수에 '3276선' 마감...종가 최고치 경신 임박코스피, 개인·기관 순매수에 '3280선' 근접코스피, '3260선' 상승세 지속...카카오·네이버 나란히 최고가 close , 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 693,000 전일대비 9,000 등락률 +1.32% 거래량 170,339 전일가 684,000 2021.06.24 11:54 장중(20분지연) 관련기사 [단독] "회사서 백신 맞는다"…삼성, 사업장 자체접종 확정한화, 삼성서 1조원 한화종합화학 지분 매입…6년 빅딜 매듭美파월 발언 기대감…코스피 3260대 상승마감 close , 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 277,000 전일대비 4,500 등락률 -1.60% 거래량 387,226 전일가 281,500 2021.06.24 11:54 장중(20분지연) 관련기사 코스피 톱10의 ESG 리스크, S&P보다 크다 美파월 발언 기대감…코스피 3260대 상승마감모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close , SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 297,500 전일대비 13,500 등락률 +4.75% 거래량 1,671,059 전일가 284,000 2021.06.24 11:54 장중(20분지연) 관련기사 SK이노 헝가리 법인, 지역사회 위한 자원봉사활동 첫 걸음외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고SK이노, 폐플라스틱 활용 직원 공모전 close , 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 827,000 전일대비 2,000 등락률 +0.24% 거래량 35,663 전일가 825,000 2021.06.24 11:53 장중(20분지연) 관련기사 코스피 신고가인데…대형 게임株 신통찮네외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고자존심 구긴 엔씨, 황제주 자리 되찾을까 close , 넷마블 넷마블 251270 | 코스피 증권정보 현재가 131,500 전일대비 1,000 등락률 +0.77% 거래량 93,704 전일가 130,500 2021.06.24 11:54 장중(20분지연) 관련기사 코스피 신고가인데…대형 게임株 신통찮네[클릭 e종목] “넷마블, 제2의 나라 흥행으로 내년 기준 고평가 해소”[클릭 e종목]"넷마블, '제 2의 나라' 흥행…목표가 20%↑" close , SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 122,000 전일대비 500 등락률 +0.41% 거래량 139,520 전일가 121,500 2021.06.24 11:54 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "성장 산업 선제 투자 SK…주주정책 기대감↑"SK바이오팜 뇌전증 치료신약 '세노바메이트', 유럽 시장 진출‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close , 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 54,900 전일대비 800 등락률 -1.44% 거래량 512,361 전일가 55,700 2021.06.24 11:54 장중(20분지연) 관련기사 코스피 신고가인데…대형 게임株 신통찮네코스피, 개인·기관 매수에 '3276선' 마감...종가 최고치 경신 임박코스피, 개인·기관 순매수에 '3280선' 근접 close , 더존비즈온 더존비즈온 012510 | 코스피 증권정보 현재가 82,700 전일대비 200 등락률 +0.24% 거래량 44,939 전일가 82,500 2021.06.24 11:54 장중(20분지연) 관련기사 더존비즈온, 한국가스기술공사 ‘차세대 ERP 프로젝트’ 순항더존비즈온, 신한은행과 ‘기업 디지털 금융’ 사업 협력외국인, 5주 연속 '팔자'…더존비즈온 가장 많이 담아 close 등이다. 편입된 대부분의 종목들의 주가가 오름세를 보이면서 이들 종목의 시가총액 합은 한 달 여 만에 380조원에서 418조원으로 37조원(10%)가량 증가했다.

성장주는 지난 3월부터 인플레이션 압력에 따른 금리 상승 우려가 본격화되자 경기민감주에 대장주 지위를 넘겨야 했다. 금리가 오르면 미래의 가치에 대한 할인율이 높아져 성장성 평가치가 기존보다 낮아지기 때문이다. 그러나 이달 들어 물가 상승세가 일시적일 수 있다는 시각이 확대되면서 금리가 안정세를 찾자 성장주에 대한 투자자들의 관심이 다시 확대된 것으로 분석된다.

인터넷 관련 종목들의 수익률이 가장 우수했다. 이달 들어 ‘KRX 인터넷 K-뉴딜 지수’는 18.2% 상승해 테마형 지수 중 수익률이 가장 높았다. 이외에도 ‘KRX 2차전지 K-뉴딜 지수’와 ‘KRX바이오 K-뉴딜 지수’는 각각 7.56%, 4.33% 상승했고, ‘KRX 게임 K-뉴딜 지수’는 1.4% 떨어졌다.

성장주 중 인터넷 서비스 업체들의 상승세가 컸던 것은 플랫폼 업체에 대한 밸류에이션이 높아졌기 때문이다. 나아가 성장주 중에서도 실적에 대한 불확실성이 적다는 점도 투심을 자극한 것으로 풀이된다. 편입 종목 가운데 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 164,000 전일대비 5,500 등락률 -3.24% 거래량 10,017,217 전일가 169,500 2021.06.24 11:54 장중(20분지연) 관련기사 “카카오” 진입 시기 놓치신 분들“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정[클릭 e종목] "돋보이는 매출 성장…네이버쇼핑 가치도 점점 UP" close 와 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 420,500 전일대비 3,000 등락률 -0.71% 거래량 1,460,759 전일가 423,500 2021.06.24 11:54 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정[특징주]네이버, 이틀 연속 신고가 경신[클릭 e종목] "돋보이는 매출 성장…네이버쇼핑 가치도 점점 UP" close 는 이달 들어 신고가 랠리를 펼치며 각각 33%, 15% 상승했고 아프리카TV 아프리카TV 067160 | 코스닥 증권정보 현재가 113,700 전일대비 3,000 등락률 +2.71% 거래량 127,281 전일가 110,700 2021.06.24 11:54 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "아프리카TV, 후원 시스템 우려 사라져"아프리카TV, 충성고객 기반으로 상승세 이어나가[클릭 e종목]"아프리카TV, 계속되는 실적 성장세...목표가 18%↑" close (13%), NHN한국사이버결제(15%), 알서포트 알서포트 131370 | 코스닥 증권정보 현재가 8,910 전일대비 200 등락률 -2.20% 거래량 758,112 전일가 9,110 2021.06.24 11:54 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제4차 대유행 경고!! 새로운 백신 임상 진입 소식!! 딱! 말씀드립니다.국내 대기업과 손잡은 ‘바이오’ 新 대장 株! 지금 놓치면 후회합니다 close (9.8%) 등도 오름세를 보였다.

다만 게임주들의 부진이 이어지면서 게임 K-뉴딜지수는 상승국면으로 진입하지 못한 것으로 분석된다. 확률형 아이템 관련 게임 규제 리스크 우려와 불매운동 영향이 지속되면서 게임 대장주인 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 827,000 전일대비 2,000 등락률 +0.24% 거래량 35,663 전일가 825,000 2021.06.24 11:53 장중(20분지연) 관련기사 코스피 신고가인데…대형 게임株 신통찮네외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고자존심 구긴 엔씨, 황제주 자리 되찾을까 close 는 이달에만 4.5%가량 하락했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr