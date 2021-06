휴롬, 건강습관 인증시 구매액 환급하는 ‘라이프컴어스’ 런칭

제품 구매 후 기간 내 건강 챌린지 달성 시 최대 50% 환급

[아시아경제 김희윤 기자] 휴롬은 건강 가치와 전자상거래를 접목한 앱(App) ‘라이프컴어스(Life Come Us)’를 런칭했다고 24일 밝혔다.

라이프컴어스는 소비자에게 건강한 습관을 만드는 긍정적 경험 제공과 동시에 휴롬 제품을 합리적 가격에 구매할 수 있는 유통 플랫폼이다. 소비자들이 앱에서 휴롬 제품을 구매 후 일정 기간 건강 챌린지를 달성하면 구매 금액의 상당 부분을 환급해주는 서비스가 특징이다.

라이프컴어스 앱에서는 최신상 원액기 ‘휴롬더이지’를 비롯해 멀티쿠커 ‘슈퍼스팀팟’, 전기 티포트 ‘멀티 티마스터’를 만나볼 수 있다. 소비자는 챌린지 달성을 통해 최대 50%까지 대폭 환급 받음으로써 국내 최저가로 제품을 구매할 수 있다.

휴롬더이지 구매 후 건강주스를 만들어 14회 인증하면 정가 30%를 환급 받을 수 있다. 슈퍼스팀팟은 건강요리를 만들어 8회 인증하면 정가의 40% 환급, 멀티 티마스터는 건강차를 우려내 14회 인증하면 정가의 50%를 환급 받을 수 있다. 챌린지를 모두 달성하지 못하더라도 기간 내 완료한 횟수만큼 환급 혜택을 제공한다고 휴롬 측은 설명했다.

다양한 런칭 이벤트도 진행한다. 라이프컴어스 앱을 통해 슈퍼스팀팟을 구매한 고객 50명에게는 선착순으로 편백트레이를 제공한다. 오는 30일까지 앱 신규 가입 회원과 휴롬 공식 인스타그램 라이프컴어스 게시물에 좋아요를 누르고, 친구 소환 및 응원 댓글을 작성한 회원을 추첨해 휴롬 미니블렌더를 증정한다.

휴롬 측은 향후 라이프컴어스 앱에서의 제품 라인업 확대를 비롯해 신규 구매자뿐만 아니라 기존 휴롬 제품 보유자를 대상으로 하는 건강 챌린지 확대는 물론, 신제품 판매 채널로도 활용해 나갈 방침이다.

김재원 휴롬 대표는 “건강한 제품 경험을 기존 고객층뿐만 아니라 모바일 앱을 주로 활용하는 젊은 세대에 이르기까지 폭넓게 제공하고자 라이브컴어스를 선보였다”고 말했다.

