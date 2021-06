정부 출연연 2차 공동채용…12개 기관 125명 뽑는다

NST, 15~30일까지 온라인 원서 접수

[아시아경제 김봉수 기자] 국가과학기술연구회( NST)는 과학기술분야 정부출연연구기관(출연연)의 2021년 2차 공동채용을 실시한다고 15일 밝혔다.

지난해부터 정부출연연들은 취업준비생의 실질적인 채용 기회를 확대하고, 출연연의 행정 부담을 경감하기 위해 공동 채용을 실시하고 있다. NST가 NCS 기반 통합필기시험을 통해 채용 후보자를 선별하면 출연연은 면접전형 등 추가절차를 진행해 최종 합격자를 선발하는 방식이다.

지난 3월에 실시된 1차 출연연 공동채용에는 245명 채용규모 대비 7175명이 지원해 행정직 기준 약 133대 1의 경쟁률을 기록했다.

이번 2차 공동채용에는 12개 출연연이 참여한다. 구체적으로 한국과학기술연구원, 한국기초과학지원연구원, 한국천문연구원, 한국생명공학연구원, 한국과학기술정보연구원, 한국한의학연구원, 한국생산기술연구원, 한국전자통신연구원, 한국건설기술연구원, 한국표준과학연구원, 한국에너지기술연구원, 한국전기연구원이다.

행정직 등 41명, 연구직 84명 등 총 125명을 뽑는다. 원서접수는 15일부터 30일까지 16일간 온라인으로 진행된다. 국가직무능력표준(NCS) 직업기초능력평가로 구성된 통합필기시험은 다음달 17일 서울·대전·부산 등 3개 지역에서 치러진다.

NST는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 감염 방지를 위해 시험장 방역 소독, 응시자 발열 체크 및 손소독제 사용 유도, 응시자 안전거리 확보, 코로나19 유증상자 별도 시험장 운영 등 관리지침을 철저히 준수할 방침이다.

