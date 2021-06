달러화 강세에 외국인 수급 부담…코스피 장중 약보합 나타내

코스닥은 1000선 턱밑까지 올라

[아시아경제 공병선 기자] 달러화가 강세로 인한 외국인 수급 부담이 커지면서 코스피가 약보합을 나타내고 있다. 코스닥은 상승세를 이어가며 1000선 턱밑까지 올랐다.

14일 오전 11시1분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.09%(2.93포인트) 하락한 3246.39를 기록했다. 이날 상승 출발했지만 오전 9시22분 하락 전환 후 약보합을 나타내는 중이다.

달러화 강세로 인해 외국인 수급이 부담스러운 상황이다. 서상영 미래에셋증권 연구원은 “미국의 소비심리지수가 예상보다 더욱 양호한 개선세를 보이자 달러가 여러 환율에 대해 강세를 나타냈다”며 “인프라 투자 관련 법안이 통과 기대가 높아진 것도 강세 요인”이라고 설명했다.

실제로 5월 미국 미시건 소비자신뢰지수는 86.4를 기록하며 시장 전망치 84.2를 상회했다. 인프라 투자 법안의 경우엔 미국 민주당 및 공화당 상원의원들이 세금 인상을 요구하지 않는 법안에 동의한 것으로 알려졌다. 서 연구원은 “미국 연방공개시장위원회(FOMC)를 기다리며 관망세도 강할 것으로 예상돼 시장은 약보합에서 등락을 반복할 것”이라고 예측했다.

외국인과 기관의 매도세가 거세다. 외국인과 기관은 각각 1476억원, 2636억원을 순매도했다. 개인은 4080억원을 순매수했다.

대부분 업종이 하락했다. 증권의 하락폭은 0.97%로 가장 크다. 이어 은행(-0.91%), 금융업(-0.90%), 운수장비(-0.84%), 섬유의복(-0.79%) 등 순으로 하락했다. 종이목재(3.09%), 서비스업(2.06%), 의약품(1.63%), 전기가스업(0.88%), 비금속광물(0.85%) 등은 올랐다.

시가총액 상위 10개 종목은 엇갈렸다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 140,500 전일대비 5,000 등락률 +3.69% 거래량 4,549,083 전일가 135,500 2021.06.14 11:39 장중(20분지연) 관련기사 "시총 넘버3 나야 나" 다시 불붙었다대국민주 “카카오” 지금 들어가도 될까요?엎치락뒤치락 코스피…셀트리온 3형제 강세 close 의 상승폭은 4.80%로 가장 컸다. 이어 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 278,000 전일대비 12,500 등락률 +4.71% 거래량 950,432 전일가 265,500 2021.06.14 11:39 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온 '렉키로나', 글로벌 임상 3상 통해 효능·안전성 입증(종합)[특징주]셀트리온, 코로나19 치료제 임상3상서 효능 입증에 '강세' 셀트리온, 코로나19 항체치료제 임상 3상서 유효성 확인 close (4.14%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 386,000 전일대비 13,500 등락률 +3.62% 거래량 762,251 전일가 372,500 2021.06.14 11:39 장중(20분지연) 관련기사 "시총 넘버3 나야 나" 다시 불붙었다대국민주 “카카오” 지금 들어가도 될까요?엎치락뒤치락 코스피…셀트리온 3형제 강세 close (3.76%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 849,000 전일대비 4,000 등락률 +0.47% 거래량 28,967 전일가 845,000 2021.06.14 11:39 장중(20분지연) 관련기사 경계감 커진 증시…성장주 귀환? 가치주 지속?엎치락뒤치락 코스피…셀트리온 3형제 강세외국인·기관 쌍끌이 '순매수'…3249.32 마감 close (0.47%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 638,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 144,377 전일가 638,000 2021.06.14 11:39 장중(20분지연) 관련기사 경계감 커진 증시…성장주 귀환? 가치주 지속?엎치락뒤치락 코스피…셀트리온 3형제 강세배터리3사, '진격의 미국' 진출 이유가 있다 close (0.16%) 순으로 올랐다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 827,000 전일대비 23,000 등락률 -2.71% 거래량 143,465 전일가 850,000 2021.06.14 11:39 장중(20분지연) 관련기사 "시총 넘버3 나야 나" 다시 불붙었다엎치락뒤치락 코스피…셀트리온 3형제 강세배터리3사, '진격의 미국' 진출 이유가 있다 close (-2.59%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 88,100 전일대비 1,700 등락률 -1.89% 거래량 1,488,141 전일가 89,800 2021.06.14 11:39 장중(20분지연) 관련기사 경계감 커진 증시…성장주 귀환? 가치주 지속?엎치락뒤치락 코스피…셀트리온 3형제 강세외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…코스피 사고 코스닥 팔고 close (-1.45%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 127,000 전일대비 1,000 등락률 -0.78% 거래량 1,139,201 전일가 128,000 2021.06.14 11:39 장중(20분지연) 관련기사 엎치락뒤치락 코스피…셀트리온 3형제 강세외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…코스피 사고 코스닥 팔고외국인·기관 쌍끌이 '순매수'…3249.32 마감 close (-0.78%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 237,000 전일대비 1,500 등락률 -0.63% 거래량 351,278 전일가 238,500 2021.06.14 11:39 장중(20분지연) 관련기사 8조원 투자 점검, 정의선 회장 다시 미국행경계감 커진 증시…성장주 귀환? 가치주 지속?현대차, 반도체 수급난 美 앨라배마 공장 일주일 간 휴업 close (-0.63%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 80,600 전일대비 400 등락률 -0.49% 거래량 5,518,668 전일가 81,000 2021.06.14 11:39 장중(20분지연) 관련기사 반도체·LCD 부족 '나비효과'…삼성·LG, 프리미엄 TV 전략 확대"냄새를 없애라"…삼성 엔지니어가 중고신발까지 끌어모은 사연은?대국민주 “카카오” 지금 들어가도 될까요? close (-0.62%)는 하락했다.

코스닥은 같은 시간 기준 전 거래일 대비 0.60%(5.91포인트) 상승한 997.04를 기록했다. 이날 상승 출발한 후 계속해서 오름세다.

기관의 매수세가 지수 상승으로 이어졌다. 기관은 179억원을 순매수했다. 개인과 외국인은 112억원, 31억원을 순매도했다.

강세를 나타낸 업종이 다수다. 유통의 상승폭은 2.37%로 가장 컸다. 이어 종이·목재(2.30%), 제약(1.74%), 디지털콘텐츠(1.19%), 인터넷(1.12%) 등 순으로 상승했다. 운송(-0.68%), 건설(-0.66%), 방송서비스(-0.65%), 통신방송서비스(-0.50%), 반도체(-0.43%) 등은 떨어졌다.

거의 모든 시가총액 상위 10개 종목이 상승했다. 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 151,000 전일대비 12,200 등락률 +8.79% 거래량 805,370 전일가 138,800 2021.06.14 11:39 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]셀트리온, 코로나19 치료제 임상3상서 효능 입증에 '강세' 엎치락뒤치락 코스피…셀트리온 3형제 강세외국인·기관 쌍끌이 '순매수'…3249.32 마감 close 은 6.41%로 상승폭이 가장 컸다. 이어 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 66,900 전일대비 4,500 등락률 +7.21% 거래량 1,454,837 전일가 62,400 2021.06.14 11:39 장중(20분지연) 관련기사 엎치락뒤치락 코스피…셀트리온 3형제 강세순탄히 지나간 '네 마녀의 날'…코스피 강보합 마감'네 마녀의 날' 강보합 출발 코스피…장 초반 혼조세 close (5.93%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 78,000 전일대비 2,800 등락률 +3.72% 거래량 170,042 전일가 75,200 2021.06.14 11:39 장중(20분지연) 관련기사 엎치락뒤치락 코스피…셀트리온 3형제 강세순탄히 지나간 '네 마녀의 날'…코스피 강보합 마감코스피, 외국인 매도세 뚜렷 '3240선' 등락...코스닥은 약세 close (3.86%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 122,500 전일대비 4,900 등락률 +4.17% 거래량 1,138,447 전일가 117,600 2021.06.14 11:39 장중(20분지연) 관련기사 경계감 커진 증시…성장주 귀환? 가치주 지속?[특징주]셀트리온, 코로나19 치료제 임상3상서 효능 입증에 '강세' 엎치락뒤치락 코스피…셀트리온 3형제 강세 close (3.57%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 64,500 전일대비 2,600 등락률 +4.20% 거래량 198,829 전일가 61,900 2021.06.14 11:39 장중(20분지연) 관련기사 "시총 넘버3 나야 나" 다시 불붙었다엎치락뒤치락 코스피…셀트리온 3형제 강세외국인·기관 쌍끌이 '순매수'…3249.32 마감 close (3.07%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 57,900 전일대비 1,300 등락률 +2.30% 거래량 789,917 전일가 56,600 2021.06.14 11:39 장중(20분지연) 관련기사 경계감 커진 증시…성장주 귀환? 가치주 지속?"시총 넘버3 나야 나" 다시 불붙었다엎치락뒤치락 코스피…셀트리온 3형제 강세 close (2.12%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 317,900 전일대비 1,900 등락률 +0.60% 거래량 5,266 전일가 316,000 2021.06.14 11:39 장중(20분지연) 관련기사 엎치락뒤치락 코스피…셀트리온 3형제 강세외국인·기관 쌍끌이 '순매수'…3249.32 마감기관·외국인 순매수…코스피 오후에도 0.7%대↑ close (0.85%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 33,600 전일대비 150 등락률 +0.45% 거래량 465,061 전일가 33,450 2021.06.14 11:39 장중(20분지연) 관련기사 엎치락뒤치락 코스피…셀트리온 3형제 강세기관·외국인 순매수…코스피 오후에도 0.7%대↑코스피 오전 중 오름세 유지…3240선 거래 close (0.75%) 순으로 올랐다. 반면 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 164,800 전일대비 3,200 등락률 -1.90% 거래량 92,819 전일가 168,000 2021.06.14 11:39 장중(20분지연) 관련기사 엎치락뒤치락 코스피…셀트리온 3형제 강세외국인·기관 쌍끌이 '순매수'…3249.32 마감기관·외국인 순매수…코스피 오후에도 0.7%대↑ close (-1.96%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 189,500 전일대비 300 등락률 +0.16% 거래량 91,702 전일가 189,200 2021.06.14 11:39 장중(20분지연) 관련기사 경계감 커진 증시…성장주 귀환? 가치주 지속?엎치락뒤치락 코스피…셀트리온 3형제 강세외국인·기관 쌍끌이 '순매수'…3249.32 마감 close (-0.05%)는 떨어졌다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr