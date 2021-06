미얀마 봄혁명지지자모임 관계자들이 13일 서울 용산구 주한미얀마대사관 인근 한남초등학교 앞에서 미얀마 군부 쿠데타 규탄 집회를 하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.